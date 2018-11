Northug om Aylars påstander om løgn: - Jeg står for det jeg har sagt

Pilar forlag valgte å fjerne avsnitt i Petter Northugs biografi, men den norske langrennsprofilen står fortsatt for det som opprinnelig stod i boken.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Eks-glamourmodell Aylar Lie reagerte kraftig da Northug tidligere i høst lanserte sin nye biografi "Min historie".

I boken omtalte den norske langrennsprofilen sitt forhold til Aylar, men sistnevnte ble overrasket over det som stod i biografien.

«Avsnittet om meg i boken er direkte løgn», sa Aylar ifølge VG i oktober.

Forlaget fjernet senere avsnittet hvor Aylar var omtalt etter at 34-åringen som de siste årene har vært å se på «Skal vi danse» og «Farmen kjendis» satte John Christian Elden (51) på saken.

Northug står på sitt

Når Nettavisen konfronterer Northug med Aylars påstander om at han farer med løgn, svarer langrennsprofilen tydelig.

- Det får være hennes ord. Jeg står for det jeg har sagt, sier Northug til Nettavisen.

Selv om Northug står på sitt, valgte forlaget likevel å ta hensyn til Aylars krav om at avsnittet om henne skulle fjernes.

Pilar forlag mener selv at de er på trygg juridisk grunn, men at de likevel velger å innvilge Aylar Lie sitt ønske.

- Vi ønsker ikke at denne saken skal overskygge det inspirerende og dyptpløyende innholdet i biografien om Petter Northug, ei heller at saken skal oppleves som vanskelig eller krevende for Aylar, skrev Magnus Rønningen i Pilar forlag i en tekstmelding til VG i forrige måned.

Boksuksess

Northugs bok har blitt tatt godt imot denne høsten og forlaget kunne forrige uke vise til et opplag på 62.000.

Få dager etter utgivelsen i slutten av oktober gikk boken inn på bokhandlernes bestselgertopp.

- Jeg hadde nesten glemt hvor godt det føles med en førsteplass. Dette er inspirerende, sa Northug til NTB om boksuksessen.

Også forfatter Jonas Forsang har latt seg begeistre av interessen for biografien.

- Dette er en eksepsjonell situasjon, ikke minst tempoet i salget. Det har overgått forventningene helt, sa Forsang til NTB.

Går renn på Beitostølen

Denne helgen er det imidlertid sesongåpningen på Beitostølen som er i fokus for Northugs del.

Det er knyttet stor spenning til om Northug vil klare å komme seg tilbake i verdenstoppen igjen og på onsdagens pressetreff forteller langrennsstjernen at han åpner opp for å legge opp dersom kroppen ikke responderer slik han ønsker de kommende ukene.

- Hvis jeg merker om en måneds tid at jeg blir satt tilbake, gidder jeg ikke. Det er et siste håp, og det skal nok veldig mye til for at det blir mesterskap på meg, sier Northug.

Trønderen har hatt en trøblete sesongoppkjøring preget av mye sykdom og skal være langt unna en toppform.

- Hvordan er det å kjenne på at karrieren kan være over?

- Det er både og. Jeg kommer nok til å savne konkurranser, og det blir nok veldig kjedelig at det forsvinner fra livet mitt. Men jeg kan ikke klage på det som har vært. Jeg har vært heldig og privilegert, sier Northug på spørsmål fra Nettavisen.

Fredag og lørdag stiller han imidlertid etter planen til start på Beitostølen. Så gjenstår det å se hvordan de kommende ukene blir for Norges største langrennsprofil.

