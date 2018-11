Northug røk i prologen

Petter Northug klarte ikke å kvalifisere seg til kvartfinalene i sprint på Beitostølen lørdag.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Northug havnet 11,22 bak prologvinner Gjøran Tefre og reiser hjem fra Beitostølen etter disk på 15 kilometer og exit etter prologen i sprint.

Northug endte som nummer 35 i sprinten, og bare de 30 beste får gå kvartfinaler.

Også Even Northug og Sondre Turvoll Fossli måtte takke for seg etter prologen lørdag.

- I godt humør

Sprinttrener Arild Monsen forteller at Northug er ved godt mot etter lørdagens renn.

- Han er i veldig godt humør. Han synes det var helt greit. Det som var mest viktig for meg var å forhøre meg om hvordan kroppen føltes da han våkna i morges, og det var helt greit. Han kjenner hva han mangler, men det var ikke noe fullstendig takras det han gjorde i dag, selv om det er for dårlig i en større sammenheng. Vi tror det er en pil som peker rett vei, sier Monsen.

INGEN KRISE: Arild Monsen mener pila peker rett vei for Petter Northug.

Northug reiser nå hjem til Trondheim, før han tar turen til Gålå for å konkurrere fredag og lørdag neste helg. Monsen går langt i å utelukke at Northug går verdenscup på Beitostølen senere i år.

- Tilbake hit ser vi for oss som veldig lite aktuelt. Kanskje han går verdenscup på Lillehammer, men per i dag må vi bare ta steg for steg, sier Monsen.

Klæbo: - Tungt

Johannes Høsflot Klæbo ble nummer to, mens Emil Iversen tok tredjeplassen i lørdagens prolog..

- Det er tungt å komme i gang i prologen, men det kjentes greit ut. Det er bare å prøve å gi alt i hvert hit og prøve å komme seg videre og få flest mulig runder, sa Klæbo til NRK etter prologen.

Den overraskende prologvinneren Gjøran Tefre håper han kan henge med i toppen også når det er klart for kvartfinaler, semifinaler og finaler lørdag formiddag.

- Det var flotte forhold og jeg traff veldig bra på valgene uti der, så det ar en bra tid. Det er ikke ofte jeg er bedre enn Klæbo, men dette er første av forhåpentlgivis fire løp, så jeg får få i meg litt næring og prøve å gjøre det igjen, sa Tefre til NRK.

Kvartfinalene starter 11.30.

