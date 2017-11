Northug syk - usikker foran åpningshelgen

Petter Northug utsetter avreisen til Beitostølen, men treneren avviser at skistjernen er overtrent.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Petter Northug har slitt med sykdom den siste tiden og er usikker foran den nasjonale åpningen på Beitostølen kommende helg.

31-åringen sto over sesongåpningen i Bruksvalla forrige helg, og de siste dagene har det blitt spekulert i om han i likhet med i fjor er overtrent.

Det avviser imidlertid trener Stig Rune Kveen på det sterkeste.

Kveen kommer med en dårlig nyhet og en god nyhet. Northug er småsyk og helgens renn på Beitostølen er i fare, men treneren kan berolige langrennsstjernens fans med å avvise at Northug har gått på en ny smell slik han gjorde forrige sesong.

- Han fikk en føling på tett nese tirsdags kveld. Han var ikke frisk nok til å bli med oss ned til Beitostølen onsdag. Vi ville ikke gå ut med det i går før han hadde fått et legebesøk. Men dette er status nå. Det er ikke noe alvorlig. Han er tett i bihulene, sier Kveen til Nettavisen.

Det var VG som meldte om sykdommen først.

Den norske skistjernen har planlagt å stille til start i to av de tre rennene på Beitostølen, men Kveen er usikker på om Northug kommer til å starte.

- Det spøker. Vi krysser fingrene, men det skal litt til at han står her. Vi tar ting litt dag for dag, forteller Northugs trener.

Utelukker ny smell

Northug skulle etter planen også ha gått renn i svenske Bruksvallarna forrige helg, men overrasket mange da han valgte å reise hjem fra Sverige. Forklaringen var at han følte seg tung i beina. Det har ført til spekulasjoner om at nordmannen kan ha gått på en ny smell, lignende den i fjor da han ble overtrent. Det aviser imidlertid Kveen kontant.

- Kroppslig og muskulært føler han seg veldig bra. Han har vært veldig bra etter Bruksvallarna, forklarer Kveen.

Fredag er det duket for 15 km klassisk for langrennsherrene.

