Northug tilbake i trening, men endrer på egen plan

Petter Northug (32) står over nye renn.

Trønderen har den siste tiden følt seg sliten etter et treningsopphold i Spania, noe som blant annet førte til at langrennsstjernen valgte å stå over Blink-festivalen i Sandnes forrige uke.

Han stod også over denne ukens landslagssamling, men søndag ettermiddag melder Norges Skiforbund at Northug er tilbake i trening.

- Det har skjedd positive ting med kroppen til Petter Northug de siste dagene, sier landslagstrener Arild Monsen i en pressemelding.

Selv om Northug nå ser lyst på det som skal skje videre har trønderen sammen med Monsen valgt å gjøre endringer i det planlagte opplegget de neste månedene.

Står over renn og høydeopphold



Det innebærer at Northug står over både Toppidrettsveka og et planlagt høydeopphold.

- Jeg har møtt Petter i dag og sammen har vi lagt følgende plan: Deltagelse i Toppidrettsveka kommende uke, med fire konkurranser, blir dessverre for tidlig. Dette har vi tatt en felles beslutning på. Fremover var planen å reise til høyden i slutten av august, dette gjør han ikke, forteller Monsen.

- Petter deltar i stedet på samlingene med sprintlaget i Torsby 23-29. august, samt på Lillehammer 10-15. september, forklarer landslagstreneren.

Optimist



Til tross for endringene er både Monsen og Northug optimister.

- Petter er glad for at han er tilbake, han er optimistisk og ser lyst på at han ikke har hatt sykdom i kroppen.

- Vi skal nå få gjort et godt og grundig treningsarbeid fremover, sier Monsen.

Mest sett siste uken