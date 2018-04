Northug viste glimt av gammel storhet i NM - men lillebror sprakk

Lillehammer til topps på lagsprinten i NM. Petter og Even Northug ble til slutt nummer seks.

Petter Northug gikk førsteetappen for Strindheim II på sprintstafetten under NM i Alta torsdag, mens lillebror Even gikk andreetappen.

Det endte med en sjetteplass. Lillehammer tok NM-gullet, mens Bærums Verk ble nummer to og Røa IL kapret bronsemedaljen.

Det var knyttet stor spenning til hva Northug kunne utrette, etter en tung sesong der både Tour de Ski og OL i Pyeongchang gikk fløyten, og den gamle skikongen viste glimt av gammel storhet.

- En liten flørt



Etter løpet lettet Northug litt på sløret overfor NRK om hva han tenker om karrieren videre, uten at han sa så mye konkret.

- Vi får se. Jeg skal gjøre meg ferdig med sesongen nå først, så får vi evaluere det som har blitt gjort og se framover. Jeg skal konsentrere meg om det som gjenstår og ta tankene om framtiden med meg selv.

Det har blitt spekulert mye i at Northug kan komme til å gjøre comeback på landslaget neste sesong, og han forteller at forholdet med Norges Skiforbund, som lenge har vært anstrengt, nå har blitt bedre.

- Det er kjærlighet. Det er hjerter og blunkesmilefjes i tekstmeldingene, så det er en liten flørt. Det kan jo ende med noe bra, sier han.

Northug kunne fortelle videre at på samme måte som skiforbundet har rett til å stile krav til ham, kan det bli aktuelt for ham å stille krav tilbake.

- Kanskje, sier han kort.

- Er du i en posisjon til å gjøre det? spør NRKs reporter.

- Ja, men jeg trenger ikke å begrune hvorfor, svarer Northug.

- Hva slags krav de stiler til meg, må du spørre dem om, sier han.

- Måtte ta jobben



Spesielt på sin siste etappe var Northug i slaget og gikk Strindheim helt opp i teten, men lillebror Even klarte ikke å ta vare på den ledelsen.

- Det var artig. Det var god stemning. Jeg har aldri vært i Alta før, men de har fått til en god NM-fest, sier Petter Northug til NRK etter løpet.

Om den sterke sisteetappen, der han hang seg på Martin Johnsrud Sundby og til slutt gikk forbi rett før før mål og sendte lillebror ut i ledelsen på ankeretappen, sier Northug følgende:

- Det var ingen andre som gjorde det, så jeg måtte jo ta den jobben. Det var tungt, men vi visste at vi måtte være framme der om vi skulle ha sjanse på medalje, så det var bare å bite seg fast, sier han.

Lillebror Even Northug hadde som nevnt ingen topp dag og stivnet når det hele skulle avgjøres på den siste etappen.

- Han hadde ikke noen superdag, men han kommer sterkere tilbake, sier storebror Northug.

Lillehammer vant



Northug-gutta endte til slutt på en sjetteplass, 8,3 sekunder bak vinneren Lillehammer. Bærums Verk kom på andreplass og Røa IL på tredje.

Martin Løwstrøm Nyenget og Håvard Solås Taugbøl gikk for vinnerlaget, Aleksander Emil Dyrberg Ek og Sindre Bjørnestad Skar for sølvvinnerne og Martin Johsrud Sundby og Andrew Musgrave for bronselaget.

Det ble ingen superduell mellom Northug og kometen Johannes Høsflot Klæbo i denne NM-konkurransen, siden de to profilene gikk ulike etapper, men det var Klæbos Byåsen som var regnet som favoritt.

Klæbo gikk sammen med Fredrik Riseth.

I det som lenge var et samlet felt, gjorde ikke Petter Northug seg svært bemerket og på sin andre etappe så det ut til 32-åringen slet litt.

Han sendte lillebror Even ut som nummer ni, 3,2 sekunder bak teten. Even Northug holdt på sin side tritt der framme og sendte igjen storebror ut som nummer åtte, 1,7 sekunder bak, før hans siste runde.

Lillebror stivnet



På sin siste etappe viste Petter Northug litt av gammel storhet da han gikk seg opp i teten og passerte Martin Johnsrud Sundby helt mot slutten, slik at Even Northug og Strindheim gikk ut i ledelsen før siste etappe.

Fredrik Riseth var uheldig og falt på sin etappe og dermed havnet Høsflot Klæbo og Byåsen 14 sekunder bak de beste før det hele skulle avgjøres. Det endte til slutt med en niendeplass.

Even Northug klarte ikke å følge opp storebrors innsats og det ble til slutt en sjetteplass på Strindheim. Han klarte ikke å henge seg på Røas Andrew Musgrave på sisteetappen og stivnet.

