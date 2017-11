Northugs nye drakt skaper trøbbel: - Bryter med svensk lov

Petter Northug kan komme til å måtte droppe sin nye spesiallagde drakt.

Onsdag ble det kjent at den norske langrennsstjernen har fått lagd en egen «Tre kronor-drakt» av klesprodusent Dæhlie.

Planen er at Northug skal bruke den nye drakten når han går sitt første skirenn for sesongen i Bruksvallarna i Sverige førstkommende helg.

Det spørs imidlertid om nordmannen våger å ta i bruk drakten. Nå melder nemlig Expressen at Northugs nye antrekk bryter med svensk lov.

- De tre kronene er et beskyttet svensk statsymbol. Alle som vil benytte seg av symbolet i idrettssammenheng må tilhøre idrettsforbund som ligger under Sveriges idrettsforbund og må søke om tillatelse fra patentstyret, sier statsheraldikeren Henrik Klackenberg til Expressen.

Samme mann mener Northug ikke har sendt inn en slik søknad og at bruken av drakten kan få konsekvenser.

- Ettersom Coops logo finnes på drakten er det helt åpenbart at det svenske statsymbolet utnyttes i kommersiell sammenheng. Da er det et lovbrudd som kan resultere i bøter, forklarer Klackenberg.

Har ikke søkt



Northug-manager, Are Sørum Langås, bekrefter til Nettavisen at de ikke har fått noen spesialtillatelse til å bruke sympolet.

- Vi har ikke søkt, sier Langås til Nettavisen.

Han tar imidlertid det hele med et smil og sier at de nå får vurdere om de skal gjøre endringer på drakten.

- Vi får høyne med en krone og bruke «fire kronor», så får svenskene beholde «tre kronor». Vi kunne eventuelt gått ned til «to kronor», men fire kler oss bedre, humrer Langås.

Northug-manageren forteller at de nå må se på om langrennsstjernen kommer til å stille i svensk drakt.

- Vi skal finne ut av dette. Er det så ille, så må vi droppe det på lørdagen i hvert fall, forklarer Langås.

- En hyllest



Northugs far, John, er en del av Team Northug. Han forteller at de ikke visste at de måtte søke om tillatelse for å bruke drakten.

- Dette må vi undersøke nærmere. Vi vil jo ikke ha noe bråk. Drakten var ment som en hyllest til Sverige. Vi vil ikke gjøre noe som skaper problemer, sier John Northug til Expressen.

Mest sett siste uken