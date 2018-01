Northugs trener: - En kritisk situasjon

Petter Northug sliter fortsatt med sykdom, men merker bedring i formen, sier trener Stig Rune Kveen.

For Petter Northug handler det aller meste om å finne tilbake til formen til verdenscuprennene i Planica den kommende helga.

Trønderen, som har slitt med sykdom den siste tiden, kjemper en kamp mot klokka for å bli frisk til det som regnes som det siste uttaksrennet til troppen som skal til vinter-OL.

- Kritisk situasjon



Northugs trener, Stig Rune Kveen, forteller til Adresseavisen at Northugs form er i bedring, og at kroppen til trønderen snart skal testes.

- Jeg prater med Petter daglig. Det er klar bedring å spore, og jeg tror han straks får testet kroppen, sier Kveen til Adresseavisen.

NORTHUG-TRENER: Stig Rune Kveen.

- Er det aktuelt for Petter å reise til Planica torsdag hvis han ikke er 100 prosent frisk.

- Jeg tipper at han konkluderer før flyet går. Han drar ikke hvis han ikke er 100 prosent frisk og i trening. Det er en kamp mot klokka og en kritisk situasjon, sier Northugs trener til Adressa.

Kveen er klar på at det er viktig å ikke stresse for å komme seg tilbake i trening, men heller passe på at sykdommen er ute av kroppen før man starter opp igjen med treningen.

Kan bli tatt ut på skjønn



Selv om landslagsledelsen lenge har vært klar på at gode prestasjoner under NM på Gåsbu og verdenscupen i Planica ville være viktig for Northugs vei til OL, skriver VG at det kan være aktuelt å ta med Northug til OL selv om han ikke går i Slovenia.

LANDSLAGSSJEF: Vidar Løfshus.

- Planica er absolutt siste mulighet for Petter å kvalifisere seg. Hvis ikke må vi ta han ut på «skjønn». Da blir veien til OL lengre, sier landslagssjef Vidar Løfshus til VG.

Selv om Løfshus peker på at det forventes en pallplass for å dele ut OL-billett til Northug, er det altså mulig at skistjernen blir tatt ut på «skjønn».

- Ja, jeg vil ikke avskrive det. Hvis han viser form fremover så har vi muligheten til å ta ut 12 herreløpere. Så vi vil ikke stenge døren for det, sier Løfshus til VG.

Mandag ble Niklas Dyrhaug, Finn Hågen Krogh og Didrik Tønseth tatt ut i Norges OL-tropp. Fra før av var Hans Christer Holund, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger og Martin Johnsrud Sundby OL-klare.

