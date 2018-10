Ny hverdag for Bjørndalen, men legenden klarte ikke takke nei til et siste renn i Tyskland

Ole Einar Bjørndalen (44) har fått andre prioriteringer, men har likevel ikke klart å legge skiskytingen helt fra seg.

Bjørndalen valgte tidligere i år å legge opp etter en fantastisk karriere som gjorde han til tidenes mestvinnende skiskytter.

Syv måneder etter at han tok avgjørelsen om å gi seg, forteller Bjørndalen til Nettavisen at han fortsatt prøver å bli vant til sin nye hverdag.

- Den er travel og annerledes, sier Bjørndalen til Nettavisen.

I motsetning til da han var aktiv får han nå brukt langt mer tid på familielivet sammen med kona Darja Domratsjeva og deres datter Xenia.

- Jeg synes det går greit, men jeg har veldig stor glede av å trene fortsatt. Jeg synes det er fantastisk å være ute i naturen og gå noen skiturer og sånne ting. Men det er ikke på "pri én-lista". Nå er det familie og det å få orden på livet sitt som er pri én. Trening er nummer to, og så er "business" og det å bygge opp ting nummer tre for øyeblikket, forklarer Bjørndalen.

SKISKYTTERPAR: Ole Einar Bjørndalen og Darja Domratsjeva.

Takket ja til tysk invitasjon



Men selv om familielivet nå er i fokus, klarte ikke Bjørndalen å takke nei da han tidligere i år ble spurt om å delta i Biathlon auf Schalke i Tyskland 29. desember.

- Det er det største skiskytterrennet som blir arrangert med 45-50.000 tilskuere i Tyskland. De ringte meg for en del måneder siden og fortalte at de gjerne ville arrangere en avslutningsfest for meg på det skirennet. Jeg tenkte meg om, men det var ikke så mye å tenke over, det må man bare si ja til, forteller Bjørndalen.

Han gleder seg til å takke sine tyske fans på Veltins Arena, hjemmebanen til Bundesliga-laget Schalke 04.

- Tyskland er det største markedet. Jeg har veldig mange fans der og jeg synes det er veldig greit å si farvel i Tyskland på en ordentlig måte, forklarer 44-åringen.

Planlegger treningsleir på Beitostølen



Bjørndalen skal gå lagkonkurranse sammen med konen Domratsjeva mot ni andre topplag i konkurranseklassen.

Derfor planlegger han og kona treningsleir i Norge i november.

- Da må man trene. Vi reiser til Beitostølen i starten av november og skal prøve å finne en form, sånn at det er sånn at det ikke er helt jævlig å gå i Schalke. Det er målet vårt, det er prosjektet akkurat nå, sier den norske OL-helten.

AVSKJED MED TYSKE FANS: Ole Einar Bjørndalen skal ta farvel med sine tyske fans på showrenn i vinter.

- Formen raser



Bjørndalen legger ikke skjul på at formen har vært dalende siden han valgte å gi seg.

- Jeg trener stort sett hver dag, men det er ikke de samme mengdene. Det er vel en tredjedel av det jeg gjorde som utøver. Jeg prøver å holde litt på formen så lenge jeg klarer, men formen raser og det er sørgelig å se. Men jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste for å holde den litt i sjakk gjennom vinteren, sier Bjørndalen.

Han merker spesielt at formen ikke lenger er like god når han sammenligner med tidligere tider han har løpt på.

- Jeg har stort sett bare løpt, trent styrke, svømt og syklet litt i sommer. Jeg kan telle på en hånd de gangene jeg har trent over en og en halv time. Det er stort sett timesøkter. Det er førstehjelp for å holde formen sånn noenlunde. I dag kjørte jeg en ordentlig hardøkt. Da løper jeg på mølle og man vet hva man har løpt på før. Det er tøft å klare de tidene man har løpt på før, det går ikke lenger, humrer Bjørndalen.

Men med godt treningsgrunnlag fra en lang og suksessrik karriere vil nok Bjørndalen likevel være i stand til å vise seg frem sammen med kona på showrennet i Tyskland i vinter.

Rennet har vært arrangert på Veltins Arena siden 2002. Bjørndalen har med forskjellige lagvenninner vunnet konkurransen fire ganger tidligere - sist i 2006 med Linda Grubben.

Mest sett siste uken