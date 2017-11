Ny korsbåndsskade for Kenneth Gangnes

Skademarerittet fortsetter for den norske hopperen.

Hopperen Kenneth Gangnes røk korsbåndet da han falt under trening i Midtstuebakken i Oslo torsdag. Det melder Skiforbundet i en pressemelding fredag.

Hopperen fra Toten har slitt voldsomt med skadeproblemer de siste årene og denne korsbåndskaden er hans fjerde. I juni i fjor skadet han kneet under trening i Stams i Østerrike og gikk dermed glipp av forrige sesong. Nå har uhellet vært ute igjen og dermed er OL-sesongen spolert for 28-åringen som representerer Kolbukameratene.

- Sint, sur og lei



En MR-undersøkelse bekreftet at det også denne gangen dreier seg om en ny alvorlig skade og Gangnes vil bli operert om noen dager.

- Det var i forbindelse med samlingen nå. Jeg skulle legge en siste finpuss og finish før sesongen begynner, så gikk ting litt galt. Det var det første hoppet i den første økta. Jeg hopper egentlig et fint skihopp, mens mister litt trykk på skia og havner frampå. Jeg mister kontroll i det jeg skal lande. Da jeg lander kjenner jeg at kneet glipper ut av der det skal være og over i en posisjon der det ikke skal være, forteller Gangnes.

NY SKADE: Kenneth Gangnes røk korsbåndet på trening torsdag.

- Du blir sint, sur og lei deg. Du kjenner det med en gang når slikt skjer.

Etter MR-undersøkelsen ble det altså konstatert at det igjen er korsbåndet som har røket.

- Der viser det seg at korsbåndet er av. Det første jeg tenker er at jeg blir helt tom og vet ikke hva jeg skal si. Så begynner jeg å tenke på veien videre. Det blir operasjon, mest sannsynlig neste uke. Ting har ikke sunket helt inn enda, men det er jo … det er ikke så mye annet å si. Jeg er glad jeg har gutta rundt meg, laget, som støtter meg, det setter jeg stor pris på, forteller Gangnes.

- Jeg kan gamet



Til tross for de gjentatte skadene utelukker ikke hopperen at han nok en gang kommer til å kjempe seg tilbake.

- Folk lurer sikkert på hva jeg gjør framover, om nok er nok, men det er ikke tiden for å ta den avgjørelsen enda. Jeg kan jo gamet nå, så du skal ikke se bort ifra at jeg prøver en gang til, sier han.

Hopperen var tilbake på landslaget denne høsten, etter 17 måneder med opptrening etter forrige kneskade.

- Dette er en utrolig trist beskjed å få. Kenneth har jobbet beinhardt i hele vinter og sommer for å komme tilbake. Det så veldig lovende ut, både sportslig og helsemessig, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

- Prosessen rundt rehabilitering har blitt styrt veldig profesjonelt, han var tålmodig, trente målbevisst og alt gikk etter planen. Med denne nye skaden er det bare å innse at knærne hans sliter med store belastninger, forteller Stöckl videre.

- Jobbet knallhardt



Nå håper alle i landslagsmiljøet at Gangens kommer så raskt som mulig tilbake fra skaden.

- Kenneth har jobbet knallhardt for å komme tilbake etter forrige skade og var i bedre fysisk form enn noen gang. At dette skjer nå viser hvor brutal toppidretten kan være, sier medisinsk koordinator og manuellterapeut for landslaget, Lars Haugvad.

Gangnes står bokført med en rekke gode plasseringer i verdenscupen. I desember 2015 vant han verdenscuprennet på Lillehammer.

Han har også gull fra lagkonkurransen under VM i skiflygning i 2016 og fikk et individuelt sølv under samme mesterskap.

