Ny skade holder Gangnes tilbake: - Litt frustrerende

Kenneth Gangnes (29) har utsatt comebacket i hoppbakken.

Den norske landslagshopperen har ikke hoppet siden han skadet kneet sitt i november i fjor, men skulle etter planen ha vært tilbake i bakken i september.

Nå har imidlertid en ny skade ført til at 29-åringen har valgt å utsette hoppingen.

Til Nettavisen forteller Gangnes at han har «fått seg en smell i låret» som holder ham tilbake.

- Det er litt frustrerende for jeg har aldri hatt vondt i låret før og det kommer på et ganske dårlig tidspunkt, sier Gangnes til Nettavisen.

Skihopperen forklarer at smertene sitter i muskulaturen i låret som trolig kommer av en overbelastning.

- Det er er nok noe som har kommet som følge av ganske hard belastning over lenger tid. Jeg har trent fryktelig hardt i ni måneder, forteller Gangnes.

VENTER PÅ COMEBACK: Kenneth Gangnes håper han snart er tilbake i hoppbakken.

- Udramatisk

29-åringen er tydelig på at kneet hans er helt fint og at han ikke opplever de nye plagene i låret som dramatiske, men konsekvensen er at han velger å vente med å hoppe.

- Jeg kunne praktisk sett ha hoppet, men jeg har veldig lyst til at ting skal være hundre prosent når jeg setter i gang. Det er ikke dramatisk, sier Gangnes.

Skihopperen har også lagt om noe av treningen sin den siste tiden i håp om å blir raskere frisk.

- Jeg har måttet tatt litt hensyn og fått ned noen enkelte belastninger, forteller Gangnes.

Usikker på når han er tilbake

Landslagsprofilen tør foreløpig ikke komme med noen spådom om når han nå tror han er tilbake i hoppbakken.

- Det er litt vanskelig å si. Jeg venter på at det skal bli bra. Det kan gå veldig fort eller det kan gå noen uker. Jeg håper at det går fort. Det blir bedre hver dag som går, fortelle Gangnes.

For øyeblikket hoppes det på plast i hoppanleggene, men vinteren nærmer seg med stormskritt og det kan derfor blir aktuelt for Gangnes å vente til snøen kommer.

- Jeg tar det litt som det kommer. Jeg vil at det skal være hundre prosent når jeg hopper. Alt av tester er innenfor. Medisinsk sett kan jeg gå å hoppe i morgen, men jeg vil at det skal være helt hundre prosent sånn at jeg ikke bare hopper for å hoppe, men sånn at jeg kan få noe ut av hoppingen fra dag nummer én, sier 29-åringen.

Gull i skiflyging



Den norske landslagshopperen har fått store deler av karrieren ødelagt som følge av kneskader, men Gangnes viste i 2015/16-sesongen hva som bor i ham.

Den sesongen ble han nummer tre i verdenscupen sammenlagt, samtidig tok han både individuelt sølv og laggull i skiflygings-VM i Kulm. 29-åringen tok også NM-gull i stor bakke.

Nå håper han igjen å kjempe om pallplasser når verdenscupen i hopp starter igjen 17. november i polske Wisla.

