Olympisk pris til Hopp-Lundby

Maren Lundby (24) ble lørdag tildelt Fearnleys olympiske ærespris.

Prisen ble delt ut av Karen Kvalevåg, som er generalsekretær i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.

Lundby fikk prisen under lørdagens NM i hopp normalbakke i Midtstuen i Oslo. Den fikk hun for sine prestasjoner under OL i Pyeonchang sist vinter. Lundby tok gull i OL i Sør-Korea i 2018.

– Denne prisen henger svært høyt. Jeg er veldig stolt og takknemlig over å bli den tredje hopperen i historien som får denne æresprisen. Dette viser at kvinnehopping virkelig blir verdsatt på den øverste scene, sa Lundby.

Selve rennet måtte avlyses. Dårlig vær og varme gjorde at isen i tilløpet til slutt smeltet.

Toralf Engan og Erik Johnsen er de to tidligere hopperne som har vunnet den samme æresprisen.

