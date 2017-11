Overlegen norsk seier i hoppbakken

Etter en svak kvalifisering knuste nordmennene all motstand i lagkonkurransen.

De norske hoppgutta innledet ikke verdenscupsesongen på noen særlig oppsiktsvekkende måte på fredag, da Robert Johanson ble beste nordmann i kvalifiseringen i polske Wisla med en tiendeplass.

Men da alvoret startet med lagkonkurransen på lørdag, leverte de fire nordmennene til stilkarakter 20.

For da de åtte hoppene var unnagjort tronet Johann André Forfang, Anders Fannemel, Daniel André Tande og Robert Johanson øverst på pallen foran de polske forhåndsfavorittene, og sørget dermed en start på sesongen som det norske laget egentlig bare kunne drømme om.

- En boost for selvtilliten

- Vi var littegrann nervøse etter mye famlende hopping i går, men alle hevdet seg i dag, sa NRK-kommentator Ingrid Sørli Glomnes etter at den norske seieren var sikret.

- De norske viste at de har gjort en solid jobb og at utstyret er på plass. Da er det bare å gratulere det norske laget med en så flott start som vi kunne håpet på, istemte ekspertkommentator Johan Remen Evensen.

Daniel André Tande mener at seieren er avgjørende for de norske guttas sesonginnledning.

- Det her er veldig viktig. Det gir alle gutta en selvtillitsboost, og vi er klare til å kjempe i konkurransen i morgen også, sier Tande i det NRK-sendte intervjuet etter rennet.

Tande best i første omgang

For Norges del tok det ikke skikkelig fyr før Daniel André Tande slapp seg fra bommen i første omgang som tredjemann på laget.

Johann André Forfang og Anders Fannemel hadde levert to helt ok hopp på henholdsvis 121 og 121,5 meter, og avstanden opp til ledende Polen var allerede på tolv poeng. Men så kom Tande og hoppet 126,5 meter under ikke alt for enkle forhold, og gjorde med det første omgangs beste hopp.

Robert Johanson fulgte opp med 124 meter, noe som betydde at det var svært jevnt etter første omgang. Polen ledet med 1,1 poeng ned til Østerrike på andreplass, mens Norge fulgte på tredjeplass med 2,9 poeng opp til Polen.

Men om det hadde vært en morsom førsteomgang, ble det fryktelig gøy å være norsk i finaleomgangen.

Fire strålende hopp i andre omgang

For da ble det full klaff for alle de fire nordmennene. Forfang slo til med et hopp på 129,5 meter, Fannemel fulgte opp med 127,5 meter og Tande leverte et nytt kjempehopp med 129 meter.

Det ga et kjempeforsprang på 28,8 poeng ned til Polen før Robert Johanson gjorde det han måtte med et trygt hopp på 121,5 meter.

Det holdt til en overlegen seier, 17,3 poeng foran Polen og Østerrike som til slutt delte andreplassen.

