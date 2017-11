Pettersson: - Norge behandler Northug som søppel

Svensk kommentator stusser over måten Petter Northug behandles.

Den profilerte langrennskommentatoren Tomas Pettersson i Expressen går torsdag hardt ut mot måten hans synes Petter Northug blir behandlet i Norge. Han mener at Norge behandler skistjernen som «søppel».

Pettersson peker på flere episoder for å understreke dette.

Han mener blant annet det var rart at Northug, som hadde vist god form, ble vraket fra troppen til mini-touren i Canada i vinter. Petterson reagerer også på at landslagstrener Tor-Arne Hetland nylig slo fast at Finn Hågen Krogh etter alt å dømme skal gå ankeretappen for det norske stafettlaget under det kommende vinter-OL i Pyeongchang.

Videre stusser Expressen-profilen over utspillet om at Northug må komme på pallen, og helst vinne, et løp under nasjonal åpning på Beitostølen neste helg, for å få gå renn i verdenscupen.

- Petter Northug kommer til Sverige, og er klar til å by opp til dans. Han har til og med en blågul festdrakt med seg i bagasjen. Det liker vi. I blant får man følelsen av at det er Sverige som forstår å sette pris på Northug best. I Norge behandles han i blant som en sekk med søppel, skriver han.

Den kommende helgen skal Northug teste formen i nettopp Sverige.

- Idioti



Petersson peker videre på at det finnes noen som mener at behandlingen av Northug er et spill for galleriet, en metode ledelsen bruker for å tenne skistjernen litt ekstra, men selv tviler Expressen-mannen på nettopp det.

- Northug har alltid vært en like ukomfortabel som briljant del av norsk langrenn og han utfordrer til stadighet forbundets prinsipper og snakker fritt om de mest følsomme temaene. Samtidig er han den største profilen langrennssporten noensinne har hatt. Det er selvsagt ren idioti å vrake Northug fra stafettlaget nå, mener kommentatoren.

- Like dumt er det også å stille for høye krav til Northug allerede neste helg. Vi prater om en mann med OL-gull og 13 VM-gull. Mesterskapsspesialisten. Vinnerskallen. Fenomenet. Så la meg sende et ydmykt råd til nordmenn som ikke forstår hvordan man burde behandle mannen som på egenhånd har endret en hel sport: Skjerp dere. Det er respekt Petter Northug fortjener. Ingenting annet, skriver Pettersson.

Landslagstrener Tor-Arne Hetland ønsker ikke å kommentere utspillet i den svenske avisen, på spørsmål fra Aftenposten:

- Jeg har ikke noe behov for å kommentere denne kronikken til Tomas Petterson. Jeg synes Tomas Pettersson skriver bra og setter langrenn i vinden, selv om han svært ofte kritiserer Norge og Norges Skiforbund. Vi trenger slike som ham, sier landslagssjefen til avisen.

- Mobbing



Nylig gikk også Nettavisen-blogger Torbjørn Nordvall ut mot måten landslagtrener Hetland oppfører seg i forhold til Northug.

- Det kan nærmest virke som at landslagstrener Tor Arne Hetlands strategi er å drive Petter Northug til vanvidd - for å så å håpe at Northug skal slå knallhardt tilbake i langrennsporet, for å vise kritikerne at de tok feil, skrev han i sin bligg nylig.

- Jeg vil i hvert fall i det lengste tro at det er motivet bak Hetlands svært merkelige uttalelse nylig, da han slo fast overfor pressen at Northug - allerede nå - ikke var aktuell for få gå sisteetappen på herrestafetten i OL i Sør-Korea (i februar). Men jeg klarer likevel ikke helt å befri meg fra tanken om uttalelsen handler om noe helt annet. At det er et forsøk på å psyke ut Northug, at han ikke skal kjenne seg helt velkommen på laget. I så fall er det en form for mobbing, mente Nordvall.

