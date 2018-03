Poltoranin slo tilbake etter OL-floppen - utklasset alle de norske

Ingen nordmenn på pallen i Lahti.

De norske langrennsherrene har fått kjenne på revansjlysten til utenlandske konkurrenter etter tidvis dominans under OL i Sør-Korea.

Kasakhstans Aleksej Poltoranin skuffet stort i OL, men slo voldsomt tilbake på 15 kilometer klassisk i Lahti søndag.

Det var lenge en sekundstrid om seieren mot russiske Aleksandr Bolsjunov, men Poltoranin avsluttet klart sterkest.

Til slutt ble seiermarginen på 9,1 sekunder i kasakhstanerens favør.

Bolsjunov og Finlands Iivo Niskanen tok de to siste pallplassene.

BESTE NORDMANN: Emil Iversen under 15 km klassisk for menn søndag.

Norge hentet med seg fire av seks gullmedaljer i vinterlekene i Pyeongchang, men har fått slite tungt med å følge opp resultatene i Lahti denne uka.

Emil Iversen presterte dog en bra 15 kilometer. Han ble beste nordmann på en fjerdeplass, slått med 28,8 sekunder av Poltoranin.

- Dette var egentlig bra. Fjerde er ikke den kuleste plassen, men det var et bra skirenn og jeg får ta med meg det, sier Iversen til NRK etter fjerdeplassen.

- Dette gjenspeiler jo litt det som har vært i klassisk i år, at det er et par utlendinger som har vært hakket bedre. Iivo og Poltoranin er vel de som har vært best i år. Det er bare å erkjenne at vi er litt for dårlig, så vi må prøve å ta litt tak. De går styggfort i klassisk, fortsetter han.

Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug og Johannes Høsflot Klæbo ble nummer fem, seks og sju i rennet.

Niskanen begynte allerede på OL-femmila i Pyeongchang å slå norske løpere ned i skistøvlene da han vant foran Bolsjunov og Andrej Larkov.

På hjemmebane i Lahti måtte Niskanen ta til takke med tredjeplassen.

Heller ikke lørdag ble det triumf å feire for de norske langrennsgutta. OLs sprintkonge Klæbo ble da henvist til tredjeplassen av Federico Pellgrino og Gleb Retivykh.

