Raw Air i trøbbel etter Vikersund-vraking: - Trist situasjon

Det jobbes på spreng i det norske hoppmiljøet for å redde neste års Raw Air-avslutning i Vikersund. Det haster med å få den FIS-vrakede bakken godkjent.

Fredag ble det kjent at hoppkomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) vendte tommelen ned og strøk Vikersund fra kommende vinters terminliste.

Skiflygingsbakken var uten gyldig sertifikat før høstmøtet i FIS, og bakkekomiteens leder Hans-Martin Renn var tydelig i sin tale. Han var ikke fornøyd med jobben Vikersund har lagt ned.

– Først og fremst er det en trist situasjon. Det er ikke sånn at hoppkomiteen i FIS syntes det var moro å ikke gi Vikersund nytt sertifikat. Det er vanskelig å håndheve konsekvenser, men det er det de er satt til å gjøre, sier hoppernes sportssjef Clas Brede Bråthen i Norges Skiforbund til NTB.

Det er Stiftelsen Vikersund Hoppsenter som eier anlegget og har ansvaret for at bakken er godkjent. Skiforbudet er et koordinerende mellomledd.

Terje Lund var til stede under fredagens møte i FIS' hoppkomité. Han er skiforbundets arrangementssjef, og for ham kom ikke vrakingen av Vikersund som et sjokk.

– Vi var mentalt forberedt på at det kunne skje, sier Lund til NTB.

Snur hver stein

FIS krever blant annet en lavere kul i Vikersundbakken. De mindre gode hopperne sliter i dag med å komme særlig langt ned i bakken. Men dette arbeidet har vist seg vanskeligere enn først antatt. Man har i stedet gått for å justere hoppkanten og lengde på hoppet, men dette er fortsatt på tegnebrettet.

– Nå jobber man bokstavelig talt for å snu hver stein. Uten et gyldig sertifikat vil ikke engang FIS-styret overprøve en beslutning fattet i hoppkomiteen, forteller Lund.

Vikersundbakken har spilt en sentral rolle i Raw Air. Siden oppstarten i 2017 har avslutningsrennene gått der. Spørsmålet er hva som skjer til vinteren om bakken ikke får klarsignal på overtid.

– Det er ikke sånn at Raw Air handler om enkeltdestinasjoner. Det handler om en intens og ekstrem hoppturnering, som for så vidt får en veldig synlig avslutning når den går i Vikersundbakken, men Raw Air består av ekstreme prestasjoner over ti dager. Den tanken må vi fortsette å holde på, mener Bråthen.

Bråhast

Hoppsjefen legger til at situasjonen er lite heldig for Raw Airs omdømme.

– I framtiden ønsker vi å ha fullstendig forutsigbarhet rundt det som er opplest og vedtatt som skiforbundets største og viktigste arrangement de nærmeste årene. Vi må ha større forutsigbarhet enn det vi tilsynelatende har nå for å kunne nå målet om å gjøre Raw Air til verdens største og viktigste hoppturnering.

– Hvor dårlig tid har man nå?

– Alt dette burde jo egentlig vært klart allerede. Det som ikke er i orden, er det bråhast med å få gjort noe med, sier Bråthen.

Lund vil ikke omtale dagens situasjon som et «tilbakeslag» for Norges Skiforbund og norsk hoppsport før endelig utfall er klart.

– For øyeblikket er ikke det et tema. Vi ønsker å gjennomføre Raw Air til vinteren, og at finalen skal gå i Vikersund. Det må vi bare trykke på videre for å få til, så får vi se hva som kommer ut av de neste dagene.

