Røthe tilbake på topp - fikk orden på sykdomsplagene

Sjur Røthe slo tilbake etter at sykdomsplager holdt på å ødelegge hele langrennskarrieren.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Røthe stakk av med seieren på søndagens 15-kilometer på Beitostølen foran blant andre Simen Hegstad Krüger og Martin Johnsrud Sundby.

Resultatet kom som en overraskelse. Det så nemlig ikke lyst ut for Røthe som fikk store deler av forrige sesong ødelagt som følge av ryggplager.

Både Røthe og det norske helseapparatet slet med å finne en løsning på problemet, men i desember i fjor ble det klart at vossingen var rammet av revmatisk sykdom.

Holdt på å gi opp



Røthe forteller etter søndagens 15-kilometer at han var nær med å legge opp forrige vinter, men lysten på å slå tilbake, samt støtte fra lagkamerater og lagledere holdt ham gående.

Vossingen sier at de fant ut av problemene mot slutten av forrige vinter og selv om han av og til fortsatt kjenner plagene i ryggen, har han funnet en måte å holde ryggen i sjakk.

- Det er veldig enkelt og greit. Jeg har med meg en gymmatte rundt på alt av plasser jeg er. Så gjør jeg mage- og ryggøvelser. Enkle aktiveringsøvelser som gjør at jeg kjenner at jeg har kontroll i mage og rygg. Det høres helt snodig ut at det kan funke, men det er den kjernemuskelaturen jeg er på jakt etter, sier Røthe til Nettavisen.

FORNØYD: Sjur Røthe var både overrasket og glad etter å ha vunnet på Beitostølen.

Verst under OL



Røthe er strålende fornøyd etter søndagens seier, men det siste året har altså bydd på store utfordringer. Verst var det da lagkameratene reiste til OL i Sør-Korea og plagene stod på som verst.

- Da de andre var i OL og kjempet om gjeve medaljer så satt jeg i sofaen, lå på gymmatten og prøvde å tøye ryggen opptil flere ganger om dagen. Jeg var hos fysioterapeuter og ble knadd. Jeg svømte i basseng og ga kroppen varme. Jeg våknet opp om natten en del ganger og slet med å ligge, forteller Røthe.

- Det var mye trøbbel og dritt, sier vossingen.

Han forklarer at det ble en mental utfordring. Lite søvn gikk utover humøret og han var irritert på alt og alle. Men med hjelp av fysioterapeut fant han løsninger som ga resultater.

- Vi fant en vei frem som vi synes funket litt og litt bedre. Vi luket ut de øvelsene som ikke fungerte. Jeg fikk behandling og medisiner. Jeg prøvde mye forskjellig for å finne ut av hva som funket. Nå har jeg funnet en løsning som gjør at jeg kan fungere hundre prosent, forklarer den norske langrennsløperen.

NM-gull

Selv om store deler av sesongen ble en gedigen fiasko, rakk Røthe å stikke av med to NM-gull i Alta i april.

- Hvis jeg ikke hadde fått kroppen til å fungere til NM, så er det ikke sikkert jeg hadde stått her og gått på ski. Det kan hende jeg hadde funnet på noe annet den helgen her og helgene fremover på vinterstid.

Suksessen i NM gjorde at han også fikk fornyet tillit på landslaget denne sesongen.

- I fjor var det mange som gikk fort og jeg skjønte at det alltid er noen på vei opp. Det er ekstremt mange lovende og bra skiløpere. Heldigvis hadde både Vidar og Eirik tro på meg og hadde lyst til å ha meg med videre. Jeg setter utrolig stor pris på den tilliten jeg har fått, forteller Røthe.

Vossingen trekker også frem støtten fra lagkameratene.

- Det er nok en av hovedgrunnene til at jeg gidder å fortsette, sier søndagens vinner.

TAKKER LAGKAMERATENE: Sjur Røthe vant foran Simen Hegstad Krüger t.v og Martin Johnsrud Sundby t.h. Nå takker han lagkameratene for støtten.

Nossum om Røthe: - Rørende



Landslagstrener Eirik Myhr Nossum var godt fornøyd med å se Røthe tilbake på toppen av pallen etter søndagens 15-kilometer på Beitostølen.

- Det er ekstremt gledelig å se Sjur Røthe på toppen av pallen. Det er litt rørende faktisk, sier Nossum til Nettavisen.

- Jeg vet hva han var gjennom på den tiden her i fjor der vi var veldig søkende og han var veldig søkende på hva som skjer. Nå er det mye mer kontroll på det som gjør at det er en litt mer harmonisk treningshøst. Han vinner sjeldent en økt den karen der, men han er et konkurransemenneske så det er moro å se ham her, forteller landslagstreneren.

Sundby gleder seg over Røthe



Også Martin Johnsrud Sundby, som ble nummer tre på søndagens 15-kilometer, lar seg glede over Røthes framgang.



- Han avsluttet fjorårssesongen ganske bra og har vel fortsatt der. Jeg tror han har funnet en litt bedre flyt i hverdagen enn han har hatt de siste tre-fire årene. Det har vært mye bekymring for han i bånn her, som har skapt problemer for han, sier Sundby til Nettavisen.



Sundby mener å ha merket stor forskjell på lagkameraten, også utenfor skisporet den siste tiden.



- Hele fyren bærer preg av, også sosialt utenom treningsøktene, at han har mer kontroll på sin egen hverdag. Det har alt å si. Skal du drive med toppidrett må du være hundre prosent. Det nytter ikke å surre rundt og være på 97 og vite at du er 97. Det er to forskjellige gutter.

