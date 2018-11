Russiske Belorukova vant overraskende - de norske kvinnene feilet

Det ble ekstremt spennende under verdenscupåpningen for langrennsjentene i finske Ruka.

Langrennseliten åpnet verdenscupsesongen med sprint på lørdag i Finland. Favorittene - Stina Nilsson og Maiken Caspersen Falla - feilet stort i finaleheatet. Det så lenge ut til at det skulle bli en skikkelig duell mellom de to rivalene, men slik gikk det absolutt ikke under lørdagens sprint.

Russiske Yulia Belorukova vant overlegent over Maiken Caspersen Falla & co i verdenscupåpningen i finske Ruka, lørdag. Falla tok en sur 4.-plass.

Svenske Maja Dahlqvist tok 2.-plassen og hennes landskvinne, Ida Ingemarsdotter tok 3.-plassen, ett hundredel foran Falla.

Stina Nilsson falt på oppløpet i Finland og kom dermed sist blant finalistene og endte på en 6.-plass.

Russeren Alexandr Bolsjunov slo Johannes Høsflot Klæbo på herrens sprint lørdag, etter en kjempeblemme av den norske 22-åringen. Dermed ble det dobbelt russisk på lørdagens sprint i Ruka.

Østberg irritert på svenske

Av de fem norske kvinnene som kom seg videre fra prologen, var det kun Maiken Caspersen Falla som tok seg videre fra kvartfinalene.

IRRITERT: Ingvild Flugstad Østberg.

Ingvild Flugstad Østberg var den største overraskelsen til å ryke ut. Gjøvik-jenta mente dog at hun hadde kontroll i det første klartfinaleheatet, men følte svenske Hanna Falk ødela muligheten hennes for avansement. 27-åringen var mektig irritert etter målgang, da hun var klar på at den svenske rivalen ødela mye, da hun gikk over skiene hennes.

- Når jeg kom i mål ble jeg forbaska irritert. Det er ikke dårlig stemning nå, men jeg synes det var veldig unødvendig da.

VANT: Yulia Belorukova.

- Jeg var litt irritert nederst i siste bakken, når Hanna Falk kommer på innsiden og krysser over skien min, hun fikk vel et gult kort av det og. Det kan godt hende jeg hadde endt der jeg gjorde uansett, men det er så kjedelig når jeg hadde fått det akkurat slik jeg ville, sa Flugstad Østberg til NRK etter å ha røket ut i kvartfinalen.

Anna Svendsen og tvillingparet, Tiril og Lotta Udnes Weng, maktet heller ikke å ta seg videre fra kvartfinalene. Dermed måtte den norske fansen sette sin lit til Maiken Caspersen Falla.

Les også: FIS-avgjørelsen som fikk store konsekvenser for Johaug. Løfshus sliter med å legge det bak seg

Weng skuffet stort

Heidi Weng var ikke i nærheten av å avansere til utslagsrundene under lørdagens prolog i finske Ruka.

- Det er veldig skuffende av Heidi Weng. Hun har en stor jobb foran seg, sa Fredrik Aukland til NRK om Wengs prestasjoner.

Maiken Caspersen Falla endte på en 2.-plass i prologen, da hun kom inn 1.45 sekunder bak russiske Natalia Nepryaeva. Stina Nilsson gikk inn som tredjekvinne, like bak Falla.

Heidi Weng, Ragnhild Haga og Kari Øyre Slind maktet ikke å avansere fra prologen og må nøye seg med å se på utslagsrudnene, som begynner rundt klokka 12.30 lørdag.

Haga var nærmest avansement av de tre utslåtte langrennsløperne, da hun endte på 32.-plass, kun 0,18 sekunder bak 30.-plassen.

De resterende norske utøverne som avanserte videre var Anna Svendsen, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Ingvild Flugstad Østberg.

Forrige helg fikk langrennsjentene målt sine krefter under sprinten på Beitostølen. Da vant Maiken Caspersen Falla overlegent.

Johaug stilte ikke til start

Therese Johaug er en av de norske utøverne som ikke stilte til start på sprinten lørdag. Det viser startlistene på FIS' hjemmesider.

Den finske sportsjournalisten, Santtu Silvennoinen, spådde fredag at Therese Johaug kommer til å bli pepet på av publikum når hun returnerer til verdenscupsirkuset, etter to og et halvt år. Det blir ikke tilfelle lørdag, da Johaug har valgt å ikke gå sprinten.

Mest sett siste uken