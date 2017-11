Søberg herjet da Stavanger tok viktig seier over Frisk

Lillehammer klarte ikke å ta igjen serieleder Storhamar etter å ha tapt 1–4 for Manglerud Star. Stavanger slo til med 5–1 på hjemmebane mot Frisk Asker.

Markus Søberg scoret hat trick da Stavanger tok en etterlengtet seier med å slå Frisk Asker med 5–1 på egen is tirsdag. De to lagene møttes også i NM-finalen forrige sesong, men det er de tapende finalistene Frisk som har vært best så langt i sesongen, og har nå vunnet to av de tre kampene mot Stavanger.

Det var Jonas Djupvik Løvlie som åpnet scoringene med 1. periodens eneste mål etter 16.55. Markus Søberg scoret sitt første etter 24.09, mens Fredrik Lystad Jacobsen sto bak Frisks redusering i midtperioden.

Backen Spencer Humphries økte til 4–1 før Søberg avsluttet med to mål mot slutten av kampen.

Sparta satte skapet på plass om hvem som er best i Østfold i 1. periode borte mot Stjernen. Kyle Osterberg, Henrik Malmström stor for scoringene 1. periode, mens Patrick Eriksson økte til 3–0 tidlig i midtperioden.

Flere mål ble det ikke og Sparta tok seg også forbi Lillehammer som ledet foran den 20. serierunden. Stjernen holder fortsatt åttendeplassen ettersom Lørenskog røk borte for Kongsvinger.

Manglerud Star har stukket kjepper i hjulene for Lillehammer tidligere. Steffen Rateczak, Petter Lindblad, Mathias Trygg og Sander Boroczly scoret for MS, mens Jonas Medby reduserte i midtperioden med Lillehammers eneste mål i kampen.

Kongsvinger tok en ny skalp med å slå Lørenskog med hele 7–4 på egen is. Laget har bare 2 poeng opp til Lørenskog på plassen foran.

