Seerstorm etter hoppukestarten – Evensen sjakk matt i boksen

TV-seerne likte ikke de nye fjernsynsbildene fra hoppuka. I kommentatorboksen satt ekspert Johan Remen Evensen i villrede.

I sosiale medier kokte det. Et kamera montert på en kabellinje var nyvinningen som skulle løfte TV-produksjonen i Oberstdorf lørdag. Dermed fikk ikke seerne se alle hopperne fra siden, slik som det tradisjonelt er.

– Det var utfordrende å kommentere. Det nye kameraet gir kjempeflotte bilder å se på, men det er vanskelig for meg å se detaljene. Jeg kan være enig med seerne at det ble litt merkelige bilder i liveproduksjonen. De burde heller brukt bildene i reprisene, sier Evensen til NTB.

– De justerte seg bra inn, trolig etter å ha fått en del tilbakemeldinger, og det ble bedre utover i 2. omgang. De vil prøve noe nytt, som med den røde chippen, for å få mer data. Noen ganger må du prøve, men det er ikke unormalt at folk reagerer i starten, fortsatte den tidligere storhopperen.

– Forstår du seernes reaksjon?

– Jeg skjønner seerne veldig godt. Jeg satt selv i villrede. Jeg får ikke bilde fra hoppkantene og mister dermed detaljene som jeg bruker for å fortelle hva som skjedde i hoppet. Da er jeg sjakk matt. Jeg forstår seernes frustrasjon, sier Evensen.

Under er noen av reaksjonene som dukket på Twitter i løpet av lørdagens renn.

(Artikkelen fortsetter under Twitter-meldingene)

Bytt produsent i pausen og fjern han med det ene kamera som ikke skjønner skihopping. Er det mulig!! — Jan-Erik Aalbu (@jeaalbu) 30. desember 2017

Greit at det er vanskelige forhold i Oberstdorf, men det er det da ikke for produsenten. Gi beskjed om at det er lov å zoome inn hopperne — Jan-Erik Aalbu (@jeaalbu) 30. desember 2017

@NRK_Sport Hvem er produsent i dagens konkurranse? Sendingene dere leverer i dag holder ikke mål, håper dere kan formidle det videre. #4Hills #hoppuka @johanevensen @Norskijump — Dag Kr Moen Hæhre (@DagKrMoen) 30. desember 2017

Skal hele hoppuka bli filmet med følgekamera ? 😡😡😡umulig å se på !! — Inge Braa (@ingebraa) 30. desember 2017

Er det bare meg? Synes hopprennet er helt umulig å se på med den nye kamera vinkelen som de har. #nrksport #hoppuka — John Erik Skahjem (@Grindjard) 30. desember 2017

Forøvrig ser #hoppuka til å bli en dårlig pruduksjon med aparte kameravinkler #nrksport — Lars Helge Rasch (@lunsjmann) 30. desember 2017

@NRK_Sport #hoppuka Den nye filmingen er forferdelig. Null følelse for seerne hvor langt hoppet blir. — Doc Rusticop (@rusticop) 30. desember 2017

Stöckl: – Seerne bestemmer

Landslagssjef Alexander Stöckl har sett de såkalte wirebildene under testing og trodde nyvinningen skulle slå til.

– Jeg tenkte egentlig at det skulle være interessant for seerne. Jeg skjønner at det kan være vanskelig for ekspertene å analysere det tekniske, men for meg så det veldig spennende ut. Nå ser folk at man også må hoppe framover, ikke bare nedover, men dette må seerne få bestemme.

– Det vil alltid være motstand mot nyvinninger, men jeg mener det er lurt å utvikle produktet. Målet er at seerne skal forstå mer av det vi driver med. Da må man noen ganger teste litt, som med wirekameraet i dag. Men liker ikke seerne det, blir det tatt vekk, sier Stöckl.

Les også: Norsk nedtur i Oberstdorf - Stoch vant

OL-kommentator reagerte

Tidligere sportssjef og kommentator i hopp Jan-Erik Aalbu, var en av mange som reagerte.

«Greit at det er vanskelige forhold i Oberstdorf, men det er det da ikke for produsenten. Gi beskjed om at det er lov å zoome inn hopperne. Bytt produsent i pausen og fjern han med det ene kamera som ikke skjønner skihopping. Er det mulig», sukket Aalbu på Twitter.

OL-kommentator Jørn Sundby delte synet på det de fleste mente var en elendig hopproduksjon.

«Greit at tysk TV forsøker å utvikle produksjonene av hopprenn, men denne førsteomgangen er noe av det verste jeg har sett. Rykk tilbake fra start», var rådet fra Eurosports hoppkommentator.

Seeren Erlend Vålandsmyr oppsummerte det slik «Katastraofe. Wirekamera som nesten kjører fra hopperne med regndråper på linsa. Bare å pakke sammen det utstyret der».

Johann Forfang og Anders Fannemel var best av de norske på sjuendeplass, slått med hele 24,4 poeng av polske Kamil Stoch. Fjorårets store norske håp i hoppuka, Daniel-André Tande, skuffet med 20.-plass.

– Hoppuka er kjørt, sukket Tande.

(©NTB)

Mest sett siste uken