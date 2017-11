Seks hoppere klar for sesongstart i Wisla

Daniel-André Tande, Halvor Granerud, Andreas Stjernen, Johann Forfang, Robert Johansson og Anders Fannemel får sjansen i verdenscupåpningen i hopp til helgen.

Laget ble presentert av landslagssjef Alexander Stöckl på en pressekonferanse i Holmenkollen tirsdag. På samme dag som høstens første snøfall i Oslo snakket han om en gjeng som gleder seg til verdenscupåpningen i polske Wisla.

– Nå er vi klare. Det lukter vinter, gutta er sultne, og vi gleder oss, sier Stöckl til NTB.

– Det blir som alltid veldig spennende å se hvordan vi kommer i gang. Jeg føler i hvert fall at laget består av de seks beste utøverne vi har for øyeblikket. Og så får vi se hvordan det har gått når vi er ferdige med helgen, legger østerrikeren til.

– Vi har vært veldig ivrige med tanke på å reise til første verdenscupkonkurranse med optimale forutsetninger, både når det gjelder fysikk, teknikk og utstyr. Samtidig har vi passet på at utøverne er restituert og har litt overskudd.

Mistet viktig brikke

Nylig fikk hoppleiren den tunge beskjeden om at Kenneth Gangnes får nok en sesong spolert av en kneskade. Totningen ville normalt vært høyaktuell for verdenscuplaget.

– Da det skjedde var hele laget ganske lei seg. Det var mange lange ansikter da jeg fortalte at korsbåndet hans faktisk var av. Det er en trist beskjed å få, men jeg føler det er en situasjon som utøverne har akseptert. Vi får ikke gjort noe med det, og da er det bare å kjempe på, også med tanke på Kenneth. De andre utøverne må vise at vi faktisk er et sterkt lag, sier Stöckl om den kjedelige skaden.

Han håper å kunne dra nytte av Gangnes selv om den skadeforfulgte hopperen må tilbringe mye tid i sofaen.

– Han blir først sittende hjemme foran TV-en, men han ser jo hva som skjer. Han har et godt øye for hva som er viktig, og han er viktig som person. Så vi har et sterkt ønske om å ha ham med som en del av laget, og at han kan bidra til det store målet om OL-gull i lagkonkurransen, sier Stöckl.

Gulldrøm

På pressekonferansen ble det nemlig avslørt at hoppernes målsetting for OL er gull i herrenes lagkonkurranse og gull for kvinnene individuelt.

Ingen av delene har Norge klart tidligere.

– Jeg fikk vite det gjennom mediene, at Norge ikke har vunnet OL-gull i lagkonkurransen før. Men nå vet vi det. Det er selvfølgelig en stor drøm for alle. Å ta neste steg og vise verden at vi er best, sier Stöckl før det som ser ut til å bli en travel sesong.

– Det er mange høydepunkter, så det er ikke bare å spisse formen inn mot OL. Vi har verdenscupåpningen, hoppuka og VM skiflyging før den tid, minner landslagssjefen om.

Til helgen åpnes verdenscupen for mennene i Wisla med kvalifisering fredag, lagkonkurranse lørdag og individuell konkurranse i storbakken søndag.

(©NTB)

