Skadet Dyrhaug må droppe renn: - Kjedelig

Langrennsprofilen sliter med en skade i ryggen.

Skiprofilen Niklas Dyrhaug stiller ikke til start under sesonåpningen på beitostølen i helgen eller i verdenscupåpningen i finske Kuusamo.

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding mandag.

- Det er selvfølgelig veldig kjedelig og skuffende og måtte stå over de første helgene med konkurranser. Formen har vært veldig bra i høst og jeg har gledet meg til å komme i gang, men nå må jeg bare se fremover for å komme tilbake så fort som mulig, sier Niklas Dyrhaug.

Det er ryggen som plager Dyrhaug.

- Niklas har skadet en skive nederst i ryggen som trenger tid til å gro. Per i dag er situasjonen dessverre at han står over både Beito og Kuusamo for å ha fokus på at ryggen blir bra og restituert, sier landslagslege Petter Olberg.

Landslagstrener Tor-Arne Hetland tror trønderen er tilbake til verdenscuprennene på Lillehammer senere i vinter.

- Det er krevende når ryggen krangler, men Niklas trener nå alternativt og tar sikte på å være tilbake i skisporet til World Cup Lillehammer første helgen i desember, sier landslagstrener Tor Arne Hetland.

