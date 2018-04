Skiforbundet om Northugs Instagram-sprell: - Det som gjelder er folkeskikk

Petter Northug (32) har skapt mye oppstyr med sine innlegg i sosiale medier. Nå kommer en klar oppfordring til trønderen.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Petter Northug er tilbake på landslaget etter flere år utenfor. Det skjer etter en sesong der både Tour de Ski og OL i Pyeongchang gikk fløyten for den 32 år gamle trønderen.

Det siste året har Northug fått langt mer oppmerksomhet for syrlige utspill i sosiale medier, enn sterke resultater i skisporet.

- Folkeskikk

På nettsamfunnet Instagram har 32-åringen denne sesongen kommet med både kritikk og stikk mot idrerettstopper, Norges Skiforbund, lagledere og utøvere i langrennsmiljøet, og flere av innleggene har ført til både oppstyr og mye omtale i norske og utenlandsk aviser.

Nå som Northug er tilbake på landslaget, må han trolig tone ned slik aktivitet i sosiale medier, men Norges Skiforbund har enn så lenge ikke diskutert dette spesifikt med Northug, og henviser til én gylden regel.

Northug oppfordres til å vise folkeskikk i sosiale medier.

- Vi har ikke retningslinjer direkte knyttet til hva som er greit og ikke greit, men vi er tydelige til alle utøvere om hva det innebærer å være en del av landslaget. Også i utgangspunkt med det å være et forbilde, sier kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff, til Nettavisen.

- Så vil det alltid være ulike meninger om hva som er greit og hva som ikke er greit, men med grunnleggende folkeskikk, går det meste bra.

Landslagets sportssjef, Vidar Løfshus, bekrefter overfor Nettavisen at bruk av sosiale medier har vært en del av dialogen mellom ham og Northug den siste tiden, men at det ikke er satt noen spesifikke krav.

OPPFORDRER TIL FOLKESKIKK: Sportssjef Vidar Løfshus, her sammen med Petter Northug, som nå er tilbake på landslaget.

- Ja, vi har så vidt vært innom sosiale medier i samtalene, og det er noe vi skal ta mer, men for meg er det bare én ting som gjelder der, og det er folkeskikk, som ellers i samfunnet, sier Løfshus til Nettavisen.

- Det tror jeg ikke skal bli en utfordring, legger han til.

Stikk og harselas

Løfshus har tidligere gjort det klart overfor Northug at skistjernen ved enkelte anledninger har gått over streken med sine innlegg. I november i fjor la han blant annet ut et bilde av Løfshus og tidligere herretrener Tor Arne Hetland, der de to ble tildelt meninger i «snakkebobler».

Dialogen på bildet til Northug gikk slik:

Løfshus: - Vi tar vel ikke med Northug til Ruka?

Hetland: - Selvfølgelig ikke, vi må prioritere medaljegarantister i OL-sesongen. Kjør inn Golberg, Krüger, Holund, Tønseth, Fossli og Brandsdal. Mesterskapsløpere med X-faktor.

Løfshus: Og vi får ikke pes i media?

Hetland: - Seff ikke. Papa Esten O. i Dagbladet kommer til å backe oss.

I etterkant av at dette ble lagt ut på Northugs Instagram-konto gikk Hetland ut og mente det var et grovt overtramp av skiprofilen.

Rundt samme tid ble Northug også kalt inn på teppet etter at han hadde harselert med tidligere generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Inge Andersen, og idrettspresident Tom Tvedt, i forbindelse med at reiseregningene til idrettstoppene hadde blitt brettet ut i media.

- Vet hva han har gjort



Dette er bare to eksempler på en rekke påfunn fra Northug i sosiale medier det siste året. Løfshus varsler nå at Northugs bruk av sosiale medier vil bli diskutert ytterligere i samtalene framover.

- Linjen der er ganske klar, og Petter vet hva slags overtramp han har gjort. Vi skal sikre oss at det er innenfor rammene, sier han.

- Vi har ikke kommet så langt enda med dette, men det skal ligge innenfor våre verdier og normer. Lagene og lagprosessene skal også ha litt å si der, på hvordan vi håndterer sånt, sier Løfshus videre.





Løfshus-kritikk

Løfshus er blant dem som har blitt kritisert av Northug i sosiale medier, men det er ikke bare der 32-åringen har uttalt seg kritisk til sportssjefen. Også i intervjuer har skistjernen kommet med personkritikk mot Løfshus.

Våren 2017 var Northug knallhard i kritikken mot sportssjefen etter at han ble vraket til minitouren i Canada mot slutten av sesongen.

Han stilte da spørsmål ved om Løfshus var skikket til jobben.

- Han har tråkket opp sin egen grav denne sesongen. Jeg trenger derfor ikke å si så mye, egentlig. Jeg tror fort at han kan forsvinne fra den stillingen han har nå, sa Northug om Løfshus til Dagbladet.

Sportssjefen sier imidlertid at dette nå er lagt bak dem.

- Hvis jeg skal være sår for alt som skrives i avisspalter og alt som blir sagt i media, av enkeltpersoner, så hadde jeg hatt en kropp full av sår og det hadde blitt ganske ubehagelig å leve, sier Løfshus til Nettavisen.

- Jeg har evnen til å legge ting bak meg og det gjør jeg nå. Vi begynner med blanke ark og vi ser framover, sier han om kritikken fra Northug.





Utelukker ikke mer trøbbel

På en pressekonferanse mandag ble Northug selv ble også konfrontert med den kritikken han har rettet mot Løfshus denne sesongen, både etter vrakingen til verdenscupen i Ruka og senere Tour de Ski.

- Som idrettsutøver er det slik at når ting ikke går din vei, så blir du sint. Du ønsker å prestere på det ypperste nivået, det er så enkelt. Hadde jeg ikke blitt sint, hadde det vært galt det og, sier Northug til pressen.

- Det skal være litt følelser og det skal være lov å si fra i idretten, sier han.

32-åringen ble også spurt om han kunne garantere at det ikke skulle bli noe trøbbel framover, men akkurat det kunne ikke Northug love.

- Jeg kan aldri garantere, men det er lov å håpe, sier han.

