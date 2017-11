Skinstad mener Northug bør vrakes til verdenscupåpningen

Tidligere langrennssjef Åge Skinstad mener det blir feil å ta med Petter Northug til Ruka når han ikke stiller til start på Beitostølen.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Skinstad er denne helgen på plass under den nasjonale sesongåpningen i langrenn på Beitostølen som ekspert for Eurosport.

Det er imidlertid ikke Petter Northug.

Skistjernen skulle i utgangspunktet ha stilt til start i to av de tre rennene, men sykdom gjør at Northug nå går glipp av samtlige renn på Beitostølen.

Signalet fra landslagsledelsen har vært at Northug burde vise seg frem på Beitostølen for å bli tatt ut til verdenscupåpningen i Ruka neste helg.

Det får han altså ikke sjansen til nå. Derfor er det knyttet stor spenning til om landslagsledelsen likevel velger å ta med Northug i troppen.

- Absolutt ikke

Skinstad, tidligere i langrennssjef i Norges Skiforbund, er helt klar på hva han mener når Nettavisen spør om Northug bør bli tatt ut i den norske troppen.

- Nei, det synes jeg absolutt ikke. Norge har så god bredde, så mange løpere i teten. Å ta ut en løper som ikke har gått en eneste konkurranse vil være en altfor stor risiko, sier Skinstad til Nettavisen.

- Det er heller ingenting fra fjorårssesongen som tyder på at det vil være riktig hverken for landslaget eller for Petter, forteller langrennseksperten.

LANG ERFARING: Åge Skinstad har tidligere vært både landslagssjef og langrennssjef i Norges Skiforbund.

Han mener Northug har godt av å forberede seg til de kommende verdenscuprennene på Lillehammer - hvor nordmannen allerede har fått klarsignal til å gå.

- Jeg tror Petter trenger disse 14 dagene frem til Lillehammer. Han vet at der er det 30 kilometer med skibytte, en av hans spesialiteter. Og det er en sprint der han vanligvis gjør det bra på, forklarer Skinstad.

Den tidligere langrennssjefen som skal kommentere langrenn for Eurosport i OL, mener tidligere sesonger har vist at Northug kan ha godt av å trene i rolige omgivelser hjemme i Norge.

- Vi vet også at i Kuusamo kan det være kaldt og derfor vanskelig å få trent skikkelig, sier Skinstad.

Jespersen mener Northug bør få gå

Chris Jespersen har i år vært en del av Petter Northugs privatlag. Han er en av dem som mener Northug bør få gå i Ruka dersom han er frisk.

- Det er en mann som tar mesterskapsgull i Norge. Ting bør legges til rette for at han får forberede seg, forteller Jespersen.

- Ble du overrasket over at han ikke var en av de fem som var forhåndsuttatt til Kuusamo?

- Jeg mener at han skal være det. Det er klart at nå er jeg på lag med Petter og mener selvfølgelig det, men jeg tror alle som er interessert i langrenn har lyst til å gå verdenscup. Det er kun han som tar mesterskapsgull, så det ville vært en fordel om han fikk forberede seg godt som mulig, forklarer Jespersen.

DRØMMER OM OL: Chris Jespersen kjemper for å komme seg til OL i Sør-Korea.

Jespersen prøver selv for å få prøve seg i verdenscupen denne vinteren for videre å kunne kvalifisere seg til den norske OL-troppen. Fredag ble det ingen optimal dag på jobben da han ble nummer 12 på 15-kilometeren på Beitostølen.

- Jeg har slitt litt de to siste dagene med en låsing i ryggen og feber. Det har ikke vært en veldig bra oppladning, sier Jespersen som har gått på smertestillende for å kunne stille til start.

- Jeg håper det løsner til søndag. Jeg får bare gå til kiropraktor å få knekt mest mulig og fortsette med paracet og ibux, forteller vestlendingen til Nettavisen.

Hetland: - Troppen kommer mandag



Landslagstrener Tor Arne Hetland ville fredag si lite om han kommer til å ta ut Northug til å gå verdenscuprenn i Finland neste helg.

- Vi tar ut laget på mandag klokken 12, så dere får smøre dere med tålmodighet frem til da, sier Hetland til Nettavisen.

- Er det et krav å ha deltatt på Beitostølen?

- Det vil i alle fall ikke være noen ulempe at du har gått gode skiløp på Beitostølen. Vi har en stor bredde i norsk herrelangrenn, det er bare å se på de som går her i dag og er i form. Vi har en hyggelig utfordring med å ta ut laget, forteller landslagstreneren.

- Jeg er verken særlig bekymret eller nysgjerrig på Petter. Når han er syk, er det fornuftig av ham å holde seg hjemme, ikke gå skirenn og bli frisk. Vi får ta det derifra, forklarer Hetland.

Fredagens 15 kilometer i klassisk stil på Beitostølen ble vunnet av Martin Johnsrud Sundby.

Mest sett siste uken