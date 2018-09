Skiskytterforbundet tar grep etter kritikk

Idrettssjef Odd-Bjørn Hjelmeset bekrefter at det blir endringer av uttakskriteriene denne sesongen.

VG melder mandag morgen at Norges Skiskytterforbund tar grep og endrer uttakskriterinene, etter den kritikken som kom da Erlend Bjøntegaard ble vraket til verdenscupen sist sesong, etter å ha vært beste nordmann under den nasjonale sesongåpningen på Sjusjøen.

Bjøntegaard ble kun slått av franske Martin Fourcade på sprinten under sesongåpningen i 2017, mens han gikk helt til topps på fellesstarten. Han ble likevel ikke tatt ut til verdenscuprennene i svenske Östersund.

Overfor VG omtalte tidligere landslagstrener og nåværende trener for privatlaget Team Mesterbakeren Knut Tore Berland det hele som en «idiotregel» og ville ha en slutt på at forbundet fredet sine egne utøvere i verdenscupåpningen hver vinter.

Nå bekrefter idrettssjef Odd-Bjørn Hjelmeset at det vil bli en endring.

- I utgangspunktet er det fortsatt «A-lagene» som skal gå de første verdenscuprennene, men vi har bestemt oss for å bruke en del mer skjønn i uttaket. Med dagens kriterier så hadde Erlend fått gått i verdenscup-åpningen, sier han til VG.

Hvordan det hele skal gjennomføres rent praktisk er ikke Hjelmeset så opptatt av, men påpeker at det må gjøres en bedre vurdering i uttaket om ledelsen ser at en utøver ikke er i form, mens en løper på et rekruttlag eller et privatlag gjør det bedre.

- Utøverne er tatt ut der fordi vi har tro på dem, akkurat som i langrenn, men vi sier at vi må gjøre en evaluering etter åpningsrennene på Sjusjøen. Hvis vi har løpere som ikke viser form og vi ser en løper på et rekruttlag eller privatlag som er bedre, så må vi gjøre en vurdering. Den var ikke der i fjor, sier Hjelmeset videre til avisen.

De nye reglene ble vedtatt på et styremøte nylig. Reglene innebærer at inntil fire utøvere av hvert kjønn kan bli tatt ut på forhånd til de tre første verdenscuprennene, i Pokljuka, Hochfilzen og Nove Mesto.

Dette gjelder for utøvere som forbundet ser på som medaljekandidater under VM i Östersund neste år.

Styret understreker videre at utøvere som utmerker seg under den nasjonale åpningen på Sjusjøen, vil bli vurdert. Styret venter at det skal være en god dialog mellom landslagstrenerne og de aktuelle utøverne som står utenfor landslaget og deres trenere, gjennom sesongen.

