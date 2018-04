Slik klarte Bjørndalen å holde helseplagene hemmelig

Ikke engang lagkameratene kjente til Ole Einar Bjørndalens (44) hjertetrøbbel.

SIMOSTRANDA (Nettavisen): Han hadde lyst til å satse videre på skiskyting i flere år til «Kongen av skiskyting», men kroppen har gitt beskjed om at nok er nok.

Bjørndalen avslørte tirsdag en hemmelighet han har båret på gjennom hele sesongen. Det siste året har han flere ganger opplevd hjerteflimmer og han er nå tvunget til å legge opp som utøver på toppnivå.

Nyheten om at Bjørndalen legger opp kommer ikke som noe sjokk, han er tross alt 44 år gammel. Men overraskelsen var stor for mange da han på tirsdagens pressekonferanse i Simostranda åpnet seg om helseplagene som har ødelagt for ham denne vinteren.

Holdt det hemmelig

Overraskende også fordi dette ikke har blitt avslørt tidligere.

Til Nettavisen forteller skiskytterlegenden at han hele tiden har vært tydelig på at dette ikke skulle komme ut til hverken presse eller flere av de som står ham nært.

For å holde helseplagene hemmelig valgte han derfor kun å fortelle et fåtall personer om egen situasjon.

- Helseteamet visste det så klart og så trenerne på både landslaget og de som er tett knyttet opp mot meg, sier Bjørndalen til Nettavisen.

- Hvorfor var det viktig for deg å holde det hemmelig?

- Det er på grunn av at jeg ønsker å ha fokus på det jeg kan få gjort noe med. Hjerteflimmer-biten føler jeg ville vært en såpass stor sak, ikke bare mediemessig, men også blant alle menneskene rundt meg. De ville hatt mye sympati. Toppidrettsutøvere og sympati er en dårlig kombinasjon, forklarer 44-åringen.

LEGGER OPP: Ole Einar Bjørndalen avslutter skiskytterkarrieren på et pressetreff på Simostanda i Modum kommune. Etterpå gikk han opp på sin egen statue av Ole Einar Bjørndalen.

Trosset helseteamets råd

Tross problemer med hjerteflimmer fokuserte skiskytteren på å komme seg i form til det som skulle være det store høydepunktet for ham denne vinteren, OL i Pyongchang, men han ble som kjent vraket til den norske troppen.

På tirsdagens pressekonferanse forklarte Bjørndalen at det var som følge av tilbakemeldinger fra helseteamet og nærmeste familie at han nå har valgt å legge opp.

Til Nettavisen innrømmer Bjørndalen at den siste tilbakemeldingen han fikk fra helseteamet kom allerede før OL i Sør-Korea. Tross legenes anbefaling har han fortsatt å konkurrere ut sesongen.

- Det er faktisk ganske lenge siden. Avgjørelsen har måttet modnes. Det er lenge siden den siste kommunikasjonen med ekspertene, forteller 44-åringen.

Hjelmeset: - Påvirket ikke OL-uttaket

Bjørndalen vet ikke om problemet med hjerteflimmer var årsaken til at han ble vraket til OL.

- Det må du spørre de som tar ut laget om, sier tidenes mestvinnende skiskytter.

Idrettssjef i Norges Skiskytterforbund, Odd-Bjørn Hjelmeset, er imidlertid tydelig på at Bjørndalens problemer med hjerteflimmer ikke var avgjørende for at han ikke fikk bli med til OL.

- Det var basert på resultatene. Den helsebiten var aldri diskutert, sier Hjelmeset til Nettavisen.

SJEF: Idrettssjef i Norges Skiskytterforbund, Odd-Bjørn Hjelmeset på plass ved Alpensia Biathlon Centre under vinter-OL i Pyeongchang.

Selv om Bjørndalen skal ha blitt rådet til å gi seg, ble han aldri nektet å gå renn.

- Han har vært flink med helseteamet og de har gjort jobben som skulle gjøres. Trenere og andre har sikkert diskutert det, men så lenge helseteamet har sagt at han kan gå skirenn så er det greit, forklarer Hjelmeset.

- En rå mann!



Den nyansatte idrettssjefen synes det er leit at Bjørndalen nå må gi seg med skiskyting.

- Han har vært en fantastisk kapasitet i alle år, helt enorm. Det er en stor mann. Ole er en meget bra fyr som har gjort ekstremt mye for skiskytteridretten, sier Hjelmeset.

Også lagkamerat Tarjei Bø hyller legenden Bjørndalen.

Bø bekrefter til Nettavisen at hverken han eller lagkameratene var kjent med Bjørndalens helsetilstand. Han synes det er synd at 44-åringen nå må gi seg.

- En rå mann, sier Bø til Nettavisen.

LAGKAMERATER: Tarjei Bø og Ole Einar Bjørndalen.

Han mener fokus på detaljene har vært det som har skilt Bjørndalen fra resten.

- Ja, det er det første jeg tenker på, hvor detaljorientert han er, alt han har gjort for å bli bedre. Han går alltid analytisk til verks, forteller Bø.

Selv om årets sesong ble av det skuffende slaget, går Bjørndalen likevel for å være en av tidenes norske idrettsutøvere.

Han har i en årrekke vært en pioner i idretten og er tidenes mestvinnende skiskytter.

