Slik reagerer Sundby på russisk dominans i Sverige

Russerne dominerte den svenske langrennsåpningen fullstendig. Vinneren Jevgenij Belov er blant de som er utestengt fra OL.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Den internasjonale olympiske komité (IOC) bekreftet fredag at de vil ta en beslutning angående Russlands OL-skjebne på et styremøte 5. desember.

Seks russiske utøvere er foreløpig utestengt fra OL. Ingen av dem har avlagt positive dopingprøver, men utestenges med bakgrunn i bevis fra McLaren-rapporten.

Inntil videre står russerne likevel fritt til å konkurrere i verdenscupen, og fredag deltok flere av dem på den svenske nasjonale åpningen i Gällivare.

Der gjorde de nærmest rent bord.

Jevgenij Belov, som er blant de OL-utestengte russerne, vant foran landsmann Sergej Ustiugov, med sveitsiske Dario Cologna på tredjeplass.

Totalt var det åtte russere blant de ti beste, og beste svenske på Sveriges egne nasjonale åpning var Marcus Hellner på en tiendeplass.

- Hadde nok blitt dårlig stemning

Martin Johnsrud Sundby, som vant fredagens 15-kilomter på Beitstølen suverent, innrømmer at det neppe hadde vært særlig populært i den norske troppen hvis beste nordmann ble nummer ti på den nasjonale åpningen.

- Det er ikke så mange år siden russerne var her og tapetserte seierspallen heller. Det hadde nok blitt dårlig stemning både på stadion og i smørebussen om beste norske hadde blitt nummer ti her, sier Martin Johnsrud Sundby.

- Var det dette sporten trengte nå?

- Det er en nasjonal åpning. La oss ikke legge for mye i det. Jeg tror vi alle venter litt på hva som skjer neste uke. Det kommer til å få mer betydning for hvor mye vi skal tenke over dagens resultat eller ikke. Det får være som det er, men jeg ser hva du tenker. Som vi har snakket om litt tidligere i uken, håper jeg at vi får en ordentlig avklaring snart. Det trenger vi alle sammen tror jeg.

- Før Kuusamo?

- Jeg tenker at det ville vært fornuftig å få det før Kuusamo, men jeg vet ikke hva man tar stilling til og tenker internt i FIS. Jeg får bare vente som alle andre.

Klæbo: - Det var mye russisk der

Johannes Høsflot Klæbo, som ble nummer to på Beitostølen fredag, er ikke spesielt overrasket over den russiske dominansen i Gällivare.

- Det var jo mye russisk der, da. Jeg er ikke overrasket over å se Ustiugov så langt oppe, og Cologna er der. Det ser ut som folk har trent bra i år og, og da blir det tøft å komme tilbake til world cup og begynne å konkurrere igjen, sier Klæbo til Nettavisen.

21-åringen innrømmer at den russiske dopingsaken er vanskelig å forstå seg på, all den tid det ikke er avlagt positive dopingprøver.

- Det er en vanskelig sak å sette seg inn i og kommentere. For meg virker det som en stor politisk greie som heldigvis er utenfor det jeg kan styre noe med. Jeg håper bare at de fleste utøverne står på startstreken og at vi kan få en fair konkurranse, sier Klæbo.

