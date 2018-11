Smånervøs Johaug klar for sitt første skirenn på over to år

Therese Johaug (30) kjenner på nervene før sesongstart.

VAL SENALES/BEITOSTØLEN (Nettavisen): Denne uken er Johaug tilbake i langrennssporet når det er klart for sesongåpning på Beitostølen.

Det er første gangen Johaug skal konkurrere på snø siden hun vant 30-kilometeren i NM i april 2016. Utestengelsen for brudd på dopingreglene har holdt henne på sidelinjen de to siste sesongene, men nå er 30-åringen tilbake for fullt.

Fredag er hun den store favoritten når det arrangeres 10 kilometer i klassisk stil for kvinnene på Beitostølen.

Spent Johaug



Til Nettavisen forteller Johaug at hun er spent på det som venter henne.

- Det blir spennende. Det er lenge siden jeg har hatt et startnummer på brystet og gått et ordentlig skirenn, sier Johaug til Nettavisen.

Den norske langrennsprofilen forteller at det skal bli interessant å komme inn igjen i rutinene hun lenge var så vant til, men som hun har vært foruten de siste to årene.

Bare tanken på hvordan hun skal forberede seg i minuttene før startskuddet går gjør Johaug spent.

- Det blir litt sånn «herregud, hvordan skal jeg gjøre det før start?». Men man kommer fort inn i det. Man har vært i gamet så lenge, så man vet hva man går til, forklarer Johaug.

Hun erkjenner at hun går inn mot rennene på Beitostølen med en spesiell følelsen, uten at hun klarer å sette ordentlig ord på det.

- Det er vanskelig å beskrive hvordan det føles, sier 30-åringen.

Johaug er derimot klar på at hun først og fremst gleder seg.

- Jeg gleder meg til å konkurrere igjen og kjenne på konkurransenervene, sier landslagsstjernen.

OVER TO ÅR SIDEN: Det har gått over to år siden en sønderknust Therese Johaug fortalte at hun hadde testet positivt på en dopingprøve.

Passet på overskuddet

Skal vi tro rapportene vil de fleste få problemer med å tukte Johaug denne vinteren.

30-åringen har brukt tiden under utestengelsen godt og ryktes å skaffet seg et bedre utgangspunkt før en sesong enn noen gang tidligere.

Såpass bra har det gått at det viktigste for Johaug de siste månedene har vært ikke brenne for mye krefter.

- Det har vært å passe på overskuddet, at jeg ikke skal overdrive trening og heller kjøre litt «safe». Jeg vet at hvis jeg er her jeg er nå så skal det gå greit. Hvis man begynner å tyne kroppen og prøver å utforske ting så kan det fort bikke over. Det er viktig å ha kontroll og ikke skulle brenne noe krutt. Det er kanskje det som har vært det største fokuset, forklarer Johaug.

SPARER PÅ OVERSKUDDET: Therese Johaug har vært fokusert på å ikke slite seg ut inn mot sesongen.

- VM som er målet



Kommende helg vet hun det kommer til å være et stor fokus på henne og hennes prestasjoner, men selv er hun tydelig på at det først og fremst er i februar hun har som mål å gå raskest.

- Mitt mål denne vinteren er VM. Jeg har så klart veldig lyst til å gå fort på Beitostølen og i Kuusamo, de første rennene jeg går, men det er ikke sånn at jeg lader noe ekstra opp til de, sier Johaug.

30-åringen hevder at hun ikke kommer til å stresse dersom resultatene ikke gå hennes vei kommende helg. Hun vet at hun har mange skirenn og muligheter til å vise seg frem på i vinter.

- Det hadde vært godt å få en god bekreftelse i starten, men skulle jeg ikke få det, så vil ikke det dermed være sagt at hele sesongen går ad undas av den grunn. Jeg tror jeg bare må prøve å finne roen. Det går som det går. Hvis det går bra så er det veldig bra, forteller Johaug.

