Sønderknust Harsem klarte ikke holde tårene tilbake

Kathrine Harsem hadde en tung dag på jobben på Beitostølen.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Den norske landslagsløperen røk ut allerede i semifinalen under lørdagens sprint på Beitostølen.

Etter løpet klarte hun ikke skjule skuffelsen.

Da hun snakket med presset etter semifinalen fortsatte tårene å strømme på.

- Det er av og til at jeg har sagt at jeg ikke vet hvor mye dette betyr for meg, men det betyr tydeligvis litt, sier Harsem.

Usikker



Hun er usikker på hva som gikk galt i lørdagens løp.

- Det er bare sesongåpning, men jeg vet ikke helt hva som skjedde. Jeg synes det ble rotete fra start, forteller den norske landslagsløperen.

- Jeg har ikke en så god dag. Da krever det mye å finne frem noe som ikke var der i dag, forklarer Harsem.

Nå håper hun å slå kraftig tilbake når det er verdenscupåpning neste helg.

- Nå må jeg samle meg litt. Jeg vet at jeg kunne kjempet om en seier her hvis jeg hadde vært plass slik jeg skal være - energimessig og i hodet mitt. Det har vært det til nå i år. Jeg må finne det frem i løpet av uken, forteller Harsem.

Ubekymret Hjelmeset

Landslagstrener Roar Hjelmeset virket ikke å være særlig bekymret over Harsems form lørdag.

- Hun kommer til å komme tilbake. Det går bra, sier Hjelmeset til Nettavisen.

Maiken Caspersen Falla vant sprinten på Beitostølen lørdag foran Mari Eide og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

- Det var et bra løp. Jeg synes Maiken gjør en god jobb fra prologen og til finalen. Hun var vel ikke helt fornøyd i går, men da kan hun være desto mer fornøyd i dag, forteller Hjelmeset.

Mest sett siste uken