Snømangel på Lillehammer få uker før verdenscuprenn

Værgudene har så langt ikke vært på arrangørens side på Birkebeineren skistadion, men rennleder hevder det likevel blir renn i slutten av november.

Fra 30. november til 2. desember skal det arrangeres verdenscup i langrenn på Lillehammer. Under tre uker før startskuddet går er det imidlertid lite som minner om en langrennsarena på Birkebeineren skistadion.

Mildværet i høst har satt en stopper for snøproduksjonen og det er liten tvil om at arrangøren har en stor jobb å gjøre for å få løypene klare til verdenscuprennene i slutten av måneden.

Lagret snø



Rennleder Torbjørn Broks Pettersen erkjenner at mildværet har skapt problemer for dem, men forteller samtidig at de er godt forberedt.

- Vi har 14-15.000 kubikk snø på lager, sier Pettersen til Nettavisen.

Arrangøren har imidlertid ventet med å legge ut den lagrede snøen som følge av det varme været.

- Vi har ventet og ventet. Planen var å kjøre snøen ut nå for en uke siden, men siden det har vært meldt regn så har vi ventet. Vi skulle gjerne hatt litt kulde i bakken før vi legger ned kunstsnøen, forklarer Pettersen.

HAR KONTROLL: Rennleder Torbjørn Broks Pettersen forteller at verdenscuprennene på Lillehammer vil gå som planlagt til tross for mildværet.

Kan bli kortere løype



Til tross for det milde været er rennlederen klar på at de kommende verdenscuprennene ikke er i fare.

Etter planen skal det konkurreres i sprint fredag 30. november, 10 kilometer for kvinner og 15 kilometer for menn lørdag 1. desember, mens helgen avsluttes med 10- og 15-kilometer jaktstart søndag.

- Skirenn blir det helt sikkert, men det kan bli en litt kortere og smalere løype, sier Pettersen.

Han forklarer at de er avhengig av å produsere kunstsnø frem mot verdenscuphelgen for at de ikke skal måtte korte ned løypen.

- Fra mandag om en uke så regner vi med å kunne produsere snø på natten. Får vi kulde så produserer vi alt vi trenger på tre døgn. Får vi ikke kulde, så blir det en forkortet løype. Vi har både plan B og plan C, forteller rennlederen.

Legger ut lagret snø denne uken

Jobben med å legge ut den lagrede snøen begynner allerede denne uken.

- Vi begynner å ta bort flisen som isolerer snøen. Det begynner vi med i dag. Tanken er nå å kjøre ut snø på onsdag, sier Pettersen.

På grunn av mildværet må arrangøren jobbe på en litt mer effektiv måte enn planlagt, men rennlederen er trygg på at mye av jobben er gjort i løpet av neste uke.

- Vi må bruke dobbelt opp med maskiner. Der vi normalt sett bruker fem maskiner og 15 arbeidsdager, så må vi nå ha 15 maskiner og fem arbeidsdager. Det er en dyrere løsning, men i slutten av neste uke har vi nok fått lagt ut all den lagrede snøen, forklarer rennlederen.

Langrennssesongen starter med nasjonal åpning på Beitostølen denne uken. Pettersen er også rennleder der, og selv om været også har skapt problemer på Beitostølen, kan han fortelle at åpningen går som planlagt.

