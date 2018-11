Setter Johaug på egen «jukseliste»: - Hun får en iskald mottakelse

- Det er tid for «payback», sier finsk journalist.

Denne helgen gjør Therese Johaug sitt comeback i verdenscupsirkuset når langrennseliten åpner sesongen med sprinten på lørdag og 10 kilometeren på søndag i finske Ruka.

Men i sitt første verdenscuprenn på over to og et halvt år bør ikke 30-åringen vente seg noen hjertelig velkomst i de finske skogene.

I hvert fall ikke om vi skal tro den finske sportsjournalisten Santtu Silvennoinen.

- Vil bli pepet ut

- Publikum kommer til å pipe henne ut, sier han til svenske Expressen, og legger til:

- Jeg er ganske sikker på det. Therese Johaug kommer ikke til å få en varm velkomst av det finske publikummet.

Den svenske avisa har inkludert både Johaug og landslagskollega Martin Johnsrud Sundby i en liste over utøvere som er blitt tatt for doping, og som er tilbake i langrennssporet.

«Jukserne som er tilbake i sporten», har Expressen kalt artikkelen på sine nettsider.

LISTE: Svenske Expressen lister fredag opp 14 dopingtatte utøvere som er tilbake i langrennssporten, enten som utøvere eller i støtteapparat. Både Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby er med på lista.

Sundby ble i juli 2016 utestengt i to måneder for å ha hatt omtrent 35 prosent høyere inntak av astmamedisinen salbutamol enn hva den maksimale grensen tillot.

Johaug testet positivt på det forbudte stoffet clostebol høsten 2016, etter bruk av kremen Trofodermin på en solforbrent leppe.

- Tid for «payback»

Silvennoinen er journalist i Iltalehti, den største avisen i Finland, og burde vite hva han snakker om. Finnene har hatt et sårt forhold til doping helt siden skandalen under Lahti-VM i 2001, da nasjonalheltene Harri Kirvesniemi, Jari Isometsä, Mika Myllylä og Janne Immonen testet positivt på doping.

Også kvinneløperne Virpi Kuitunen og Milla Jauho ble tatt for juks.

- Du husker kanskje Finlands dopingskandale i Lahti i 2001. Skifansen i Finland kommer aldri til å glemme all skittkastingen fra Norge da, sier den finske journalisten.

- Nå er det tid for «payback», legger han til.

Selv er Johaug innstilt på alle mulige mottakelser når hun returnerer til verdenscupsirkuset.

- Jeg må være forberedt på alt mulig, sa Johaug til NRK på søndag.

Ber finnene «holde kjeft»

Langrennskommentator Thomas Pettersson i Expressen håper imidlertid at den finske fansen tar seg sammen når utøverne ankommer arenaen i Ruka denne helgen.

«Therese Johaug har fått sin straff. Betalt for det med to sesongers utestengelse fra den verden hun har tilhørt hele sitt voksne liv. Og kommer for resten av livet til å kobles sammen med ordet doping. Holder ikke det? Jo, det gjør det», skriver Petterson i en kronikk for avisa.

«La ikke hennes retur til sporten forsvinne bak plakater med hat eller drukne i buing. Hold i stedet kjeft, Finland», skriver han videre.

Sammenlignet Norge med Øst-Tyskland

Det er det imidlertid små sjanser for, bedyrer Santtu Silvennoinen.

- Det er mange, mange skifans i Finland som tror at Norge systematisk doper sine utøvere, sier han, og minner om at det allerede høsten 2016 dukket opp en plakat ved det norske lagets smørebod, satt opp av finske fans, med påskriften «DDR NORWAY SKI TEAM = DOPING TEAM».

DDR var som kjent den offisielle forkortelsen på Øst-Tyskland, nasjonen hvis ettermæle innen idretten i stor grad assosieres med doping.

- Jeg blir ikke overrasket om det dukker opp noe sånt igjen denne helgen, sier journalisten.

