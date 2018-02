Stöckl har bedt Olympiatoppen polstre alle vinduer – frykter søvnproblemer

Utstyr, teknikk og fysikk er på plass, men landslagssjef Alexander Stöckl er livredd for at Daniel-André Tande og de andre hopperne ikke får sove nok i OL.

– Det er en utfordring å hindre dagslys på hotellrommet, sier Stöckl.

Han er ekstremt nøye foran OL. Nå handler alt om å polstre alle hotellvinduene.

– Vi prøver å holde oss i norsk tidssone, men det blir kanskje en forskjell på inntil to timer. For hoppkonkurransene i Sør-Korea går sent på kvelden lokal tid. Da blir det en utfordring å ha helt mørke gardiner, som hindrer dagslys, for gutta mine skal sove til klokka 11, sier landslagssjefen.

PC-forbud

Marerittet er om hopperne våkner for tidlig og dermed ikke orker å holde ut til klokka 2 om natta – som er planen.

– Ikke bare må de ha nok dagslys når de faktisk er oppe, men vi må også dra ut dagen. Vi skal holde på til klokka 2 også på kvelder uten konkurranse. På renndager er vi i aksjon utover natten, og da skal vi ikke legge oss før klokka 2 de andre dagene heller. Vi skal ha lik døgnrytme gjennom alle de 14 dagene vi er i OL, sier Stöckl.

– Søvn kan avgjøre om det blir gull eller sjetteplass. Dette snakker vi ofte om. Gutta må ha gode rutiner for søvn, og de skal absolutt ikke sitte oppe foran PC-skjermen på kvelden. Jeg har gitt beskjed om at vi må ha blendingsgardiner og alt. Ikke noe lys skal slippe inn og forstyrre dem, sier Stöckl.

Ledige hotellrom

Hopperne har også ledige hotellrom stående klart dersom det oppstår sykdom.

– Vi har karantenerom. Folk skal bytte rom med en eneste gang de blir syke. Det er riktignok verre i langrenn, hvor det er kjørt dersom du hoster. I hopp er det ikke så farlig, men omgangssyke er ikke bra. Det påvirker både vekt og energi. Du så jo østerrikerne under hoppuka i fjor. De var helt ferdige etter Innsbruck. Omgangssyke er det store marerittet, sier hopptreneren.

Før OL måtte både Daniel-André Tande og Andreas Stjernen gjennom hver sin runde med omgangssyke.

Konkurrenter i villrede

På utstyrssiden har Norge sikret seg et forsprang på de fleste i vinter. Nå skuler konkurrentene på de svarte hoppdressene som gir meter på meter.

– Folk spør dressleverandørene om hva Norge har kjøpt. Vi leser at de spekulerer i mediene om vi har fått tak i et spesielt stoff og hva vi har under dressen. Jeg ser folk kikker veldig. Det er selvfølgelig deilig at konkurrentene er i villrede. Det er en klar fordel, absolutt, sier Stöckl.

(©NTB)

