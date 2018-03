Stöckl ser et tydelig problem for Raw Air

Norges landslagstrener Alexander Stöckl (44) ser at arrangøren har en jobb å gjøre.

VIKERSUND (Nettavisen): Den andre utgaven av den norske hoppturneringen «Raw Air» nærmer seg slutten. Kun lagkonkurransen og det individuelle rennet i Vikersund gjenstår før det kåres en ny vinner.

Årets turnering har så langt høstet mye skryt for gode hopparrangement spesielt på Lillehammer og i Trondheim, men landslagstrener Stöckl ser et klart forbedringspotensial.

Fredag kveld ble det arrangert kvalifiseringsrenn i verdens største hoppbakke i Vikersund, men det var langt fra noen folkefest. Den samme trenden har vært å se i både Holmenkollen, Lillehammer og til dels i Trondheim.

Stöckl: - Ikke mange har fått det med seg



Det liker ikke Stöckl.

Kvalifiseringsrennene i Raw Air er nemlig tellende for sammendraget i turneringen, noe han ikke tror nok folk har fått med seg.

- Det er ekstremt viktig at vi klarer å formidle at kvaliken ikke er en vanlig kvalik, men at det er startrennet. Folk må skjønne at det er lurt å være med på det også. Det teller med tanke på sammenlagtresultatet i Raw Air, sier Stöckl til Nettavisen.

TRENER: Alexander Stöckl.

Norges østerrikske trener mener det er noe som må jobbes med i årene som kommer.

- Det må markedsføres slik at folk kommer i bakken også på en dag som i dag. Det er ikke så mange som har fått med seg det her. Det var ganske mange i Trondheim, men ingen i Holmenkollen. Det er viktig at vi får det frem at den første dagen er en del av sammendraget. Det må kommuniseres på en bedre måte, forteller landslagstreneren.

- Må satses mer på Raw Air



Sportssjef Clas Brede Bråthen håper at Norges Skiforbund tør å satse enda mer på Raw Air i årene som kommer.

- Fra hopp sin side har vi til nå et sportslig perspektiv på det. Jeg håper på sikt at vi kan få mer involvering i helheten, sier Bråthen til Nettavisen.

Bråthen mener det ligger mye uforløst potensial i konseptet.

- Jeg mener det finnes et enormt potensial, men da må det satses mer på Raw Air, forteller sportssjefen.

- Hvordan da?

- Det mangler masse ennå. Grunnlaget er det aller beste, men det mangler masse for å ta ut det aller siste.

- Hva da?

- En helt annen type massiv kommunikasjon ut mot de vi ønsker å nå, sier Bråthen.

EN JOBB Å GJØRE: Clas Brede Bråthen (t.v) mener det må jobbes enda hardere med Raw Air. Her er sportssjefen med (fra høyre) Walter Hofer, Chika Yoshida, og Bente Lill Romøren.

- Kan bli så bra at norske idrett aldri har sett maken



Han forteller at han foreløpig er usikker på hva det innebærer, men at de må jobbe for å kartlegge nettopp det.

- Vi må ha en kartlegging av hva Raw Air er i dag, hva det betyr i dag og hva det kan bety om fem år. Vi må gjøre en solid jobb og så må vi være målrettet i kommunikasjonen vår. Dette produktet kan bli så bra at norsk idrett aldri har sett maken til lignende årlig arrangement, sier hopplandslagets sportssjef.

- Etter min mening en fantastisk mulighet den internasjonale hoppfamilien har gitt oss. Vi har tatt bra vare på den på mange måter, men samtidig så tror jeg ikke vi skal vente så lenge før vi tar de nødvendige grepene for å skape den magiske stemningen som vi ser på mange andre arenaer rundt om i verden, forklarer Bråthen.

Johansson jakter Stoch

Fredag var det kvalifiseringsrenn i Vikersund som polske Kamil Stoch vant med et hopp på 242 meter.

- Det var veldig flott å kunne fly så langt. Det er alltid positivt å hoppe over 240 meter, sier en meget fornøyd Stoch til Nettavisen fredag kveld.

Polakken leder nå Raw Air sammenlagt 89,1 poeng foran det norske håpet Robert Johansson.

Med kun fire tellende hopp igjen av årets Raw Air er Stoch storfavoritt til å stikke av med sammenlagtseieren, men fredagens treningsomganger viser at det kan skille svært mye i ett hopp i skiflyging.

JAKTER STOCH: Robert Johansson har ikke gitt opp håpet om sammenlagtseieren i Raw Air.

I den første treningsomgangen fredag var Johansson over 44 poeng foran Stoch - noe som ville altså halvert avstanden opp til polakken hvis det hadde vært tellende. Derfor har Johansson som hopper 232,5 meter i kvalifiseringen, på ingen måte gitt opp kampen om Raw Air-seieren.

- Jeg ser at jeg er god nok til å hamle opp med ham og det er deilig, sier Johansson til Nettavisen etter fredagens kvalifisering.

- Det kan skille mye i skiflyging. Hvis man plutselig gjør en blunder på hoppkanten så skal det ikke mye til før man ramler ned på 200 meter og da er det plutselig mye som kan skje. Jeg kommer til å være påskrudd og klar hele helgen for å hoppe langt og pent, forteller den norske hoppstjernen.

Raw Air fortsetter med lagkonkurranse i Vikersund lørdag, før turneringen avsluttes med individuell konkurranse søndag.

