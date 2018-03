Stöckl tror Stoch kan ha en vektfordel - polakken vil ikke kommentere påstanden

Norges landslagstrener Alexander Stöckl (44) forklarer hvorfor han tror polske Kamil Stoch (30) er i en egen klasse.

VIKERSUND/OSLO (Nettavisen): Ekspertene Nettavisen har snakket med synes å være enige. Sjeldent har det vært hoppet på et høyere gjennomsnittsnivå enn under Raw Air-konkurransene på Lillehammer og i Trondheim.

Likevel er det en mann som skiller seg ut.

Polakken Kamil Stoch har vært i en klasse for seg selv og leder Raw Air sammenlagt med 89,1 poeng foran det norske håpet Robert Johansson når to konkurranser i Vikersund gjenstår.

- Lav BMI

Alexander Stöckl har gjort seg noen tanker om hvorfor den polske superstjernen leverer hopp i en egen klasse.

Norges landslagstrener er tydelig på at polakken hopper svært godt teknisk, men tror også 30-åringen har en fysisk fordel.

- En ting vi vet er at han er ekstremt lett i kroppen. Vi vet at kroppsvekt i forhold til kroppshøyde har mye å si. Han er ikke så veldig høy og så er han lett i forhold til sin kroppshøyde. Han har ganske lav «BMI», sier Stöckl til Nettavisen.

IMPONERT: Alexander Stöckl er imponert over Kamil Stoch.

BMI eller Body Mass Index viser balansen mellom utøvernes høyde og vekt.

Som følge av at enkelte utøvere tidligere slanket seg til et helsefarlig nivå endret Det internasjonale skiforbundet (FIS) reglene slik at hopperne i dag blir «straffet» med at de må bruke kortere ski dersom de er under en viss BMI-grense. Jo lenger under BMI-grensen hopperen er, jo kortere ski må hopperen bruke.

Kortere ski gir en mindre bæreflate i luften som er en ulempe for hopperen, men samtidig gir lav vekt en fordel.

Noen hoppere må jobbe hardt for å holde kroppsvekten nede, men Stöckl tror Stoch er lett av natur.

- Jeg tror han er en av de som ikke må tøye grensene for mye fordi han virker å ha en genetisk fordel. Sånn er det bare, forklarer Stöckl.

Hemmelighetsfull Stoch

Når Nettavisen konfronterer den polske superstjernen med Stöckls påstander, trekker han raskt på smilebåndet.

Det er tydelig at han liker at konkurrentene spekulerer i hans suksessoppskrift. Stoch vil imidlertid røpe lite av hva som skiller ham ifra de andre, og er ikke interessert i å snakke om egen vekt.

- Jeg skal la de få gruble på det spørsmålet. Jeg vil ikke kommentere det, sier Stoch til Nettavisen.

- Jeg tror min hemmelighet handler om å jobbe veldig hardt, forteller polakken.

Han passer også på å trekke frem eget støtteapparat som han mener hjelper ham til å prestere på best mulig nivå.

- De jobber veldig hardt og gir oss muligheter, sier Stoch.

LURING: Kamil Stoch ville ikke snakke om egen vekt da Nettavisen møtte han i Vikersund fredag.

Jacobsen: - Fysikken til Stoch er optimal



Polakken vil altså ikke selv snakke om egen vekt, men tidligere landslagshopper og nå hoppekspert, Anders Jacobsen, tror i likhet med Stöckl at polakken har funnet frem til en perfekt balanse når det kommer til kroppsvekt og hvor korte ski han kan bruke uten at det hemmer ham for mye.

- Vi vet at «lett» flyr lenger. Det er på en måte generell fysikk, men det er alltid en grense med tanke på hvor korte skiene kan være. Bæreflaten blir begrenset etter hvert. Det ser ut som han har funnet det perfekte oppsettet denne vinteren hvor kropp og ski harmonerer i forhold til hans teknikk, sier Jacobsen til Nettavisen.

- Han har generelt større høyde og mer fart på kulspissen stort sett hver eneste gang. Det er også det tekniske og selvtilliten som gjør det, men fysikken til Stoch er optimal, forklarer Jacobsen.

Hoppeksperten er imidlertid tydelig på at det er en annen fare med å holde lav vekt over lengre tid. Energinivået må også være høyt om man skal kunne prestere i hoppbakken, og akkurat det kan være en utfordring hvis man tøyer vektgrensen for langt.

- Man har vært i samme båt. I all toppidrett er det press på vekt og mange ting med tanke på energi. Det blir det samme som en langrennsløper som har trent for hardt. Man må balansere på en knivsegg med tanke på energibehov og nivå. Får man det til å stemme så stemmer det veldig bra, forklarer Jacobsen.

- Men det skal ikke så mange uforutsette ting til før det bikker feil vei. Det er krevende, sier den tidligere norske landslagshopperen.

EKSPERT: Anders Jacobsen er i Vikersund som hoppekspert for NRK.

Johansson: - Kan ha veldig mye å si



Med to konkurranser i Vikersund igjen leder nå Stoch Raw Air sammenlagt 89,1 poeng foran det norske håpet Robert Johansson.

Nordmannen har fortsatt ikke gitt opp håpet om å ta igjen storfavoritten før lørdagens lagkonkurranse i monsterbakken, men har til nå måttet finne seg i å være akkurat på nivået under polakken i Raw Air.

Johansson sier at han først og fremst ønsker å konsentrere seg om seg selv, men bekrefter til Nettavisen at han har registrert at Stoch hopper med korte ski.

Den norske hopperen tror lav BMI kan gi Stoch en fordel.

- Jeg tror det kan ha veldig mye å si hvis han har funnet en måte han kan holde energinivået oppe på, sier Johansson til Nettavisen.

JAKTER STOCH: Robert Johansson i aksjon i Vikersund fredag.

Nordmannen er imidlertid i likhet med Jacobsen rask til å nevne at lav BMI også byr på utfordringer når det kommer til energinivå.

- Hvis det går utover fysisk form, så føler jeg har vinninga går opp i spinninga. Jeg har funnet min måte som gjør at kroppen føles veldig bra. Det viser seg når jeg klarer å bli sterkere og sterkere utover i en sesong. Da har jeg funnet en oppskrift som fungerer for meg, forteller Johansson.

Lørdag håper Johansson å kunne knappe innpå forspranget til Stoch i Raw Air når det er klart for lagkonkurranse i Vikersund. Den norske hoppturneringen avsluttes med individuelt renn søndag.

