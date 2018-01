Store grantrær blokkerer Tour de Ski-løypen - FIS-direktøren kaller det for en katastrofe

Uværet kan få enda større konsekvenser for Tour de Ski.

OBERSTDORF (Nettavisen): Kraftig vind, regn, lyn og torden førte til slutt at juryen valgte å avlyse den fjerde etappen av Tour de Ski.

Onsdagens klassiske sprint i Oberstdorf ble nemlig farlig for utøverne da reklameskilt og andre gjenstander fløy inn i sporet. Etter at kvinnene hadde gjennomført en dramatisk prolog valgte FIS å avlyse hele rennet.

I onsdagens oppvarmingsløype, løypen som etter planen skal brukes på torsdagens 10- og 15-kilometer, gikk det enda mer dramatisk for seg.

En rekke store grantrær veltet nemlig over løypen og knuste blant annet en platform som brukes av kameramenn i forbindelse med TV-produksjonen. Grantrærne lå fortsatt i løypen da Nettavisen var der onsdag ettermiddag.

FIS-direktøren: - En katastrofe



Også renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, var onsdag ettermiddag og inspiserte løypen. Han likte ikke det han så.

- Vi hørte at det var omfattende, men når man er her... det er en katastrofe, sier Mignerey til svenske Aftonbladet som møtte på rennesjefen i løypen.

Mignerey forteller samtidig at han er svært lettet over at ingen kom til skade. Den ødelagte TV-platformen var onsdag heldigvis ikke i bruk, noe rennsjefen priser seg lykkelig for.

- Hadde dette skjedd i morgen kunne kameramannen som skal stå her ha vært død, forteller Mignerey.

MIDT I LØYPEN: Store grantrær blokkerer Tour de Ski-løypa i Oberstdorf.

TYKKE TRÆR: Store græntrær ligger midt i Tour de Ski løypa onsdag ettermiddag.

BLOKKERER: Her skal det etter planen være skirenn i morgen.

Vurderer endringer



Spørsmålet er nå om arrangøren får gjort i stand løypen før torsdagens konkurranse. Da skal det etter planen arrangeres 10 og 15 kilometer.

FIS har imidlertid allerede opplyst at de vurderer å endre programmet, og vil komme med en uttalelse i løpet av onsdagen.

Sjansen er trolig stor for at det vil bli arrangert sprint i stedet for 10 og 15 kilometer. Da er det nemlig mulig å benytte en kortere del av løypen, og man slipper dermed å gå der de aktuelle grantrærne har veltet.

Nettavisen følger situasjonen utover kvelden.

Reklameskilt fløy over løypen

Under onsdagens sprintprolog for kvinner, som senere ble kansellert, var det først og fremst løse gjenstander som reklameskilt som skapte størst problemer for arrangøren i vinden i Oberstdorf.

Mens kvinnene kjempet mot klokken på prologen flagret det reklameskilt og ballonger over løypen og inn i skogen.

Det gjorde landslagssjef Vidar Løfshus bekymret.

- Ja, det var jeg absolutt. Da jeg så plakatene som fløy over stadion, så var jeg det, sier Løfshus.

- Det verste var den store lilla ballongen som fløy over der og eksploderte borte i skogen. Det var ikke noe særlig å se på, forteller landslagssjefen til Nettavisen.

Under er noen bilder fra onsdagens etappe:

Kraftig vind under prologen sprint klassisk i Oberstdorf sørget for at rennene onsdag ble avlyst.

TRØBBEL: Reklameskilt lå strødd i Oberstdorf onsdag.

OPPRYDDING: Arrangøren rydder etter værkaos i Oberstdorf.

UVÆR: Slik så det ut i langrennsløypa i Oberstdorf onsdag ettermiddag.

Mest sett siste uken