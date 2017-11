Sundby satt ut av Klæbos prestasjon: - Viser at han mener alvor!

Martin Johnsrud Sundby stakk av med seieren på Beitostølen, men lot seg imponere stort av andremann Johannes Høsflot Klæbo.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Unggutten som fikk sitt store gjennombrudd forrige sesong var løperen som ga Sundby hardest konkurranse under fredagens 15-kilometer på Beitostølen.

I mål var Klæbo 18 sekunder bak fjorårets verdenscupvinner.

Overrasket Sundby



Overraskende nærme seieren, skal vi tro Sundby selv.

- Jeg synes det er veldig imponerende. Jeg hadde tippet ham 45-50 sekunder dårligere enn han var i dag. Likevel hadde jeg sett på det som et godt løp til ham å være. Det er over all forventing tenker jeg. Han slår gutter her som har vært i fantastisk form i høst, sier Sundby etter løpet.

Klæbo overbeviste stort da han stakk av med seieren i verdenscupen i sprint sammenlagt forrige sesong, men viste fredag at han trolig har tatt nye steg på distanse.

- Dette viser at han mener alvor. Det er gøy. Da må vi andre gamle gutta ta oss sammen med tanke på alt som skal skje fremover. Jeg tror det blir en kul sesong, forteller Sundby.

BEST: Ingen var raskere enn Martin Johnsrud Sundby under åpningsrennet på Beitostølen fredag.

Klæbo: - Et godt tegn



Selv er Klæbo tydelig på at han har jobbet hardt for å ta nye steg i både sprint og på distanse.

- Jeg håper at jeg har tatt steg og at jeg kan være med og kjempe oppi der. Det er selvfølgelig vanskelig å si noe etter ett renn, men det er klart at det er målet mitt. Det blir spennende å se nå, men dette er et veldig godt tegn så tidlig i sesongen. Vi får se når det braker løs neste helg, sier Klæbo til Nettavisen.

- Hvor mye har du å gå på? Det er ikke langt opp til verdens beste skiløper.

- Jeg håper jo ikke at jeg er helt der jeg skal være ennå. Det er første renn, og jeg føler det kan gå litt begge veier. I dag gikk det bra, så vi får se neste helg. Med litt roligere oppladning inn mot det, kan jeg fortsatt gå fort, forklarer Klæbo.

FORNØYD: Johannes Høsflot Klæbo fikk en god start på sesongen.

Lørdag er Klæbo favoritt når det arrangeres sprint på Beitostølen, mens den nasjonale åpningshelgen avsluttes med 15 kilometer fristil på søndag.

Klæbo er én av fem herreløpere som allerede er tatt ut til å gå verdenscupåpningen i finske Ruka neste helg.

