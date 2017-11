Sundby tok sesongens første seier: - Bunnsolid

Ingen kunne hamle opp med Martin Johnsrud Sundby.

BEITOSTØLEN/OSLO (Nettavisen): Mens Marit Bjørgen var suveren på kvinnenes 10 kilometer klassisk på Beitostølen på fredag, og tok en oppskriftsmessig seier, var det litt mer spenning knyttet til hvem som skulle stikke av med seieren på herrenes 15 kilometer senere samme dag.

Til slutt var det Martin Johnsrud Sundby som tok en nokså overlegen seier, 18,2 sekunder foran Johannes Klæbo, men det var en annen mann som sto for den største overraskelsen på Beitostølen på fredag.

- En ordentlig skrell?

Johan Hoel, med startnummer 137, ga nemlig et skremmeskudd til den norske eliten, og ledet rennet etter seks kilometer.

Én etter én la de antatt beste løperne seg bak Sørum-gutten, og da Martin Johnsrud Sundby som sistemann passerte merket ved 6 kilometer 4,9 sekunder bak Hoel, begynte NRK-kommentatorene som fulgte rennet virkelig å få øynene opp for 22-åringen.

- Skal vi få en ordentlig skrell i dette første rennet? ropte NRKs Jann Post.

- Johan Hoel er den store mannen så langt! proklamerte han.

- Bunnsolid

Johannes Høsflot Klæbo var den som var nærmest Hoel etter seks kilometer, 1,6 sekunder bak, og ved tikilometersmerket var fjorårskometen 2,1 sekunder foran overraskelsesmannen.

Men så kom Martin Johnsrud Sundby og parkerte de i front.

Ved 12,2 kilometer var han 20,3 sekunder foran Hoel, som på nytt hadde lagt seg noen tideler foran Johannes Klæbo, og det var dermed kun en skikkelig sprekk som kunne frata Johnsrud Sundby seieren på Beitostølen.

Sprekken kom aldri, og 33-åringen gikk i mål til en klar seier.

- Det ser bunnsolid ut, det han gjør her, sa NRKs Torgeir Bjørn da vinneren gikk i mål.

Sprakk mot slutten

Da var det mer spennende med kampen om andreplassen. Hoel og Klæbo hadde kjempet mot hverandres tider gjennom hele rennet, men i avslutningen ble Hoel litt for sliten. I mål var Klæbo 24 sekunder foran Hoel, som kjente det godt mot slutten, og sikret seg andreplassen. Til slutt la både Hans Christer Holund og Didrik Tønseth foran Hoel, og dermed gikk den siste pallplassen til Holund.

Før start kom meldingen om at Petter Northug ble hjemme fra Beitostølen hele helgen på grunn av sykdom, mens også Sjur Røthe sto over fredagens distanse etter å ha slitt med en muskelavrivning i hofta den siste tiden.

Verdenscup neste helg

Sesongåpningen på Beitostølen er en siste finpuss for langrennsløperne før verdenscupen starter i finske Ruka neste helg.

Den starter med sprint for kvinner og menn på fredag, og fortsetter med 10 kilometer for kvinner og 15 kilometer for menn på lørdag. Verdenscuphelgen avsluttes med jaktstart på søndag.

