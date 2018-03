Suverene Hirscher vant igjen

Skistjerna fra Østerrike var i en egen klasse i Åre. Norske Henrik Kristoffersen ble nummer to.

Marcel Hirscher tok en ny seier i lørdagens storslalåmrenn i Åre.

Østerrikeren ledet med et halvt sekund etter den første omgangen, og hadde dermed et godt utgangspunkt for finaleomgangen. Selv om Henrik Kristoffersen klarte å hente inn noe av forspranget, vant Hirscher likevel med 23 hundredeler.

Henrik Kristoffersen lå på tredjeplass etter førsteomgang, 0,59 sekunder bak Hirscher, men klarte å kjøre seg opp til andreplass.

I finaleomgang kjørte Kristoffersen strålende, og økte ledelsen til konkurrentene som lå bak. Franske Victor Muffat-Jeandet, som lå på andreplass etter første omgang, åpnet bra, men gjorde en feil i finaleomgangen. Det gjorde at han til slutt endte 0,03 sekunder bak Kristoffersen.

Imponert



NRKs kommentator, Thomas Lerdahl, lot seg imponere av Kristoffersens kjøring i finaleomgangen.

- De skrittene han har tatt i storslalåm inn i årets sesong, de er jo helt elleville, utbrøt Lerdahl da han fikk se nordmannens fart.

Lerdahl var tydelig imponert over Kristoffersens framgang i storslalåm denne sesongen.

NUMMER TO: Henrik Kristoffersen ble nummer to i lørdagens storslalåm.

Storfornøyd Kristoffersen

Også Henrik Kristoffersen er storfornøyd med stegene han har tatt i storslalåm. Selv om det ikke ble noen storslalåmseier på nordmannen, kan han se tilbake på en rekke andreplasser. Han er likevel ikke misfornøyd med å stadig bli slått av Hirscher i storslalåm.

- Sjukt bra sesong. Sjukt bra sesong. Jeg har ikke noen følelser for at jeg har blitt nummer to ti ganger eller noe sånt. Jeg har kjørt veldig bra, sier Kristoffersen til NRK når han skal oppsummere storslalåmsesongen.

Kristoffersen er klar på han har tatt store steg i storslalåm, men peker også på at rivalen Hirscher har evnet å heve sitt nivå i både storslalåm og slalåm.

- Jeg måtte jobbe mye med storslalåm i sommer, og den er jo mye bedre enn det den var i fjor. Det er veldig positivt, sier han.

- Jeg hadde som mål å vinne ett storslalåmrenn, men det er ikke så lett når han der er med, sa Kristoffersen og siktet til Hirscher.

Leif Kristian Nestvold-Haugen lå på sjuendeplass etter den første omgangen, men var uheldig i finaleomgangen. En stor feil midtveis i løypa gjorde at nordmannen tapte mye tid. Dermed raste han også nedover på resultatlisten. Nestvold-Haugen ble til slutt nummer 12.

Mest sett siste uken