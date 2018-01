Suverent norsk gull i VM i skiflygning

Nordmennene utklasset konkurrentene i Oberstdorf.

Norge, med Robert Johansson, Andreas Stjernen, Johann Andre Forfang og Daniel Andre Tande, var store favoritter til å vinne lagkonkurransen i VM i skiflygning i Oberstdorf, søndag. Og de norske hopperne leverte.

Laget hadde full kontroll, og vant til slutt suverent. Slovenia ble nummer to og Polen ble nummer tre.

- Det er utklassing av Tande og Norge! Vi er suverene, utbrøt NRKs kommentator Christian Nilssen etter Daniel Andre Tandes svev i den første omgangen.

- Ja, nordmennene leker med konkurrentene nå, fulgte ekspert Johan Remen Evensen opp med.

Og det var nettopp det de gjorde. Dermed ble det norsk storeslem, med seier i den individuelle konkurransen, lørdag og gull i lagkonkurransen, søndag.

Norge forsvarte gullet fra 2016. Da var det Anders Fannemel, Forfang, Tande og Kenneth Gangnes som var på laget.

- Fantastisk

Hopperne strålte på sletta etter at gullet var sikret. Både Stjernen og Johansson uttrykte glede i intervju med NRK etter gull-rennet.

- Jeg har det utrolig bra. Det har vært en kjempeuke med fantastisk hopping. Det er utrolig godt å kunne ta gull. Å ta det sammen med resten av gjengen også, er helt fantastisk, sier Stjernen til NRK etter at gullet var sikret.

- Jeg var litt nervøs da jeg skulle gjøre med klar, men det er deilig å være en del av et sånt lag, innrømmer Johansson etter seieren.

- Var litt bekymret

Robert Johansson strakk seg ned til 219,5 meter i sitt første hopp. Det holdt til en andreplass for Norge, 5,8 poeng bak Tyskland etter at alle landene hadde hatt én hopper utfor. I den andre puljen var det Andreas Stjernens tur. Og han hoppet fantastisk. Med et hopp på 231 meter, ledet Norge nå med over 20 poeng på konkurrentene. Slovenia og Tyskland fulgte tettest.

- Det smilet. Den reaksjonen. Det var godt og se! Jeg var litt bekymret nå etter første pulje, kommenterte Nilssen etter Stjernens kjempehopp.

Utklassing

Johann Andre Forfang var litt urolig i svevet i den tredje puljen, men tok seg flott inn utover i hoppet. Han landet på 214 meter, og Norge beholdt dermed en klar ledelse.

Den nybakte verdensmesteren, Daniel Andre Tande, fikk æren av å avslutte den første omgangen. Tande fløy hele 224 meter. Norge ledet med 41,5 poeng etter den første omgangen. Slovenia fulgte på andreplass, Tyskland var nummer tre og Polen var nummer fire.

I andre omgang hoppet Johansson 218 meter, Stjernen 208 meter, Forfang 217 meter og Tande 202,5 meter.

Dermed endte Norge på en suveren førsteplass. Slovenia og Polen tok til slutt sølv og bronse. Det skilte 46,4 poeng fra Norge ned til Slovenia til slutt.

