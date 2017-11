Svensk skikommentator reagerer på Northugs oppførsel: - Respektløst

Skikommentator Andreas Käck har lite til overs for nordmannens oppførsel i Bruksvallarna.

Etter at Petter Northug valgte å reise hjem fra Bruksvallarna i stedet for å stille til start i Bruksvallsloppet som planlagt, har ikke reaksjonene latt vente på seg.

Arrangørene ble tatt på senga av Northug, og ante rett og slett ikke at det hadde skjedd, skriver Aftonbladet.

- Oi, det ante jeg ikke, sier konkurranseansvarlig, Mikaela Sundbaum, til Aftonbladet når hun får høre om Northugs exit. Hun legger til at Team Northug ikke hadde informert om avgjørelsen om å ikke stille til start, men at Northug hadde skrevet seg inn på de offisielle startlistene, samt hentet startnummeret sitt.

Hun legger til at hun har forståelse for avgjørelsen, i og med at Bruksvallsloppet ikke akkurat er sesongens viktigste renn.

- Respektløst

En som derimot ikke lar seg begeistre, er Aftonbladets Andreas Käck. I en kommentar publisert på avisens nettsider, reagerer Käck på Northugs oppførsel.

- Si hva man vil om rennets viktighet. Man drar bare herfra uten å si ifra. Det er respektløst mot alle de innblandede, åpner Käck innlegget med.

Også Käck er klar på at Bruksvallsloppet er blant sesongens minst viktige begivenheter for Northug, men reagerer på måten det hele skjer på.

- Det er jo en grunn til at han av og til kalles «skisportens Zlatan Ibrahimovic». Det er sjelden, eller aldri, at han drar fra en konkurranse uten å ha satt sitt avtrykk på et eller annet vis.

- Men dette.. Dette var ikke pent, skriver Käck hos Aftonbladet.

Udramatisk

Northugs trener, Stig Rune Kveen, sier til TVsporten at det ikke er noe dramatikk bak avgjørelsen om å reise hjem til Trondheim i stedet for å gå lørdagens renn.

- Petter var påmeldt rennet i dag allerede tidlig i oktober da vi fant ut at vi kunne ligge her på treningssamling. Men vi er inne i en periode med mye trening, og ønsker å spare kruttet til neste helg. Da kommer viktigere løp og kvalifisering til verdenscup, sier Kveen til TVsporten.no.

Northug har den siste tiden tilbakelagt 32 dager i høyden med lagkamerat Chris Jespersen, før han var en uke på Gran Canaria og sist en uke i Bruksvallarna.

Tidlig neste uke reiser han til Beitostølen.

Jespersen vant



Til tross for ingen Northug til start, så ble Bruksvallsloppet gjennomført lørdag. 15 kilometer fristil ble vunnet av Chris Jespersen med tiden 30:56.1.

Svenske Simon Lageson ble nummer to, 31,4 sekunder bak Jespersen, mens Tore Leren tok tredjeplassen, 53,1 sekunder bak Jespersen

