Svensk superstjerne har ståltro på Svindal

Sveriges OL-vinner André Myhrer (35) føler seg trygg på at Aksel Lund Svindal (35) går mot en knallsesong i alpinløypa.

Der Svindal selv holder kortene tett til brystet og opptrer med nøktern optimisme med tanke på kommende sesong, tror svenskenes stjerne at Svindal blir å regne med også denne sesongen.

- Jeg har pratet med ham, og jeg synes han ser sterk ut. Jeg har ikke trent med nordmennene, og jeg vet det ikke for sikkert, men jeg tror at han blir farlig, sa André Myhrer til NTB under presstreffet til den amerikanske skiprodusenten Head i Sölden torsdag.

Svindal fyller 36 år 26. desember, og 16 dager senere følger Myhrer etter.

OL-GULL: André Myhrer tok gull i slalåm i OL i Pyeongchang.

Både Myhrer (slalåm) og Svindal (utfor) tok gull i OL i Pyeongchang sist vinter.

- Og spesielt tror jeg han kommer til å bli skummel i VM i Åre. Jeg har en følelse av det er VM han har sett seg ut og kanskje også utfor i Kitzbühel. Den har han ennå ikke vunnet. Jeg har veldig troen på Aksel denne sesongen, sa Myhrer.

Sliten kropp

De nordiske veteranene har mer enn skimerke og OL-suksess til felles. Den jevngamle duoen begynner å merke at de har konkurrert i et helt liv. For Svindals del handler det om et kne som ikke har tatt seg helt inn igjen etter den siste operasjonen i januar 2017, for Myhrer er det ryggen som ikke spiller på lag.

Myhrer har bestemt seg for kun å kjøre slalåm denne sesongen.

- Jeg tok den beslutningen i sommer, for jeg kjenner at det er et stykke godt opp til der jeg ønsker å være i storslalåm. Det ville ha krevd utrolig mye trening for å tilhøre toppen, og det tror jeg ville ha gått ut over slalåmen. Jeg kjenner også at kroppen ikke lenger tåler treningen som må til. Det er på tide å lytte til ryggen som har sagt fra om at den har kranglet en stund. Jeg tror det var en klok beslutning, sa Myhrer.

Tøff konkurranse

Slalåmspesialist Myhrer møter tøff konkurranse i først og fremst Marcel Hirscher og Henrik Kristoffersen. De to sistnevnte har vært verdens to beste i flere sesonger, men svensken har tatt dem i ny og ne, som i OL i Pyeongchang.

- Det kommer til å bli tøft som vanlig. De ligger på et eget nivå, og de har en utrolig stabilitet og er vanskelig å slå over tid. Men nå og da er det mulig å kunne klø dem på nesen, og det håper jeg å kunne gjøre noen ganger denne sesongen også.

- Men det kan gå?

- Det går, men begge er veldig gode og lett er det ikke. Mitt store mål for denne sesongen er slalåm i VM i Åre. Der skal jeg forsøke å være foran dem.

(©NTB)

