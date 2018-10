Syk Northug spøkte med treneren: - Mente at han kom til å bli veldig farlig

Landslagstrener Arild Monsen måtte flire da han sjekket innom Petter Northug.

VAL SENALES (Nettavisen): Northug har siden søndag vært sengeliggende med omgangssyke og avlyste derfor tirsdagens pressetreff i Val Senales.

Landslagstrener Monsen kan imidlertid avsløre til Nettavisen at trønderen er på bedringens vei og trolig er tilbake i trening allerede onsdag.

Etter ha blitt isolert og flyttet rundt på diverse hotell i Val Senales er Northug nå flyttet tilbake på utøverhotellet der en rekke andre løpere på det norske laget ligger syke, trolig smittet av noroviruset.

- I kjempehumør



Når Nettavisen møter Monsen har han akkurat vært og snakket med Northug som skal ha vært i godt humør.

- Han fleipet med at "det her er gunstig for nå blir jeg enda slankere". Han mente at han kom til å bli veldig farlig, forteller Monsen til Nettavisen.

GODE NYHETER: Arild Monsen (bildet) kunne fortelle om en Petter Northug på bedringens vei.

- Han var i kjempehumør. Han spiste lunsj midt på dagen i går og siden da har det gått bedre. Han er på vei opp igjen, både han og Emil, forklarer den norske sprinttreneren.

Han regner med at Northug tar på seg rulleskiene onsdag. Det innebærer at trønderen ikke går langrenn på isbreen på nærmere 3000 meters høyde, men i stedet trener på asfalten lenger ned i dalen.

- Han kommer til å røre seg i morgen. Det er ikke sikkert han drar opp på isbreen, men vi tar kanskje bare en forsiktig økt her nede.

Landslagstreneren er klar på at sykdomsavbrekket helst skulle vært unngått, men mener det ikke er noen krise.



- For Petter og Emil så har dette vært i to dager og så gjelder det nå å bygge seg opp igjen med næring. Vi skulle gjerne vært det foruten, men man ødelegger ikke forberedelsene over lang tid, mener Monsen.

Sykdomskaos

Allerede søndag ble både Petter Northug og Emil Iversen slått ut med omgangssyke, før Norges Skiforbund kunne avsløre tirsdag morgen at også Therese Johaug, Mari Eide og Astrid Uhrenholdt Jacobsen har blitt syke.

Landslagslege Øystein Andersen forteller til Nettvisen at han mistenker at det er noroviruset som herjer i den norske leiren.

Landslagstrener Monsen mener at stemningen likevel er god i den norske leiren på plass i Nord-Italia.

- Stemingen er forbausende god. Nå har det gått så langt at vi ser litt galgenhumor i det og tenker bare "who's next?". Det er ikke noe mer å gjøre. Vi tar alle forholdsregler og mer kan vi ikke gjøre, forteller Monsen.

Mest sett siste uken