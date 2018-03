Tande forstår seg ikke på den lave norske oppslutningen: - Folk må åpne øynene

Daniel-André Tande mener hopplandslaget har gjort mer enn nok for å tiltrekke seg flere norske tilskuere i Holmenkollen.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Denne helgen ble det arrangert Raw Air Holmenkollen foran et relativt lavt tilskuertall.

Det ble solgt 17.000 (lørdag) og 18.000 (søndag) billetter til helgens program for langrenn, kombinert og hopp, ifølge arrangøren av Holmenkollen Skifestival, og det var tydelig at de fleste norske tilskuerne hadde planlagt å se på fem- og tremila i langrenn.

For i hoppbakken var det langt flere polske flagg, enn norske. Dette på tross av de gode resultatene Norge har gjort som hoppnasjon denne sesongen. De norske hopperne har lagt godt merke til at det har vært flest polakker på stadion og mener de hadde fortjent flere norske tilskuere.

- Folk må åpne øynene

Når Nettavisen spør Tande om hvorfor det er så dårlig norsk tilskueroppslutning i hopp, så er 24-åringen klar på at det kan ikke skyldes dårlige prestasjoner, for de norske hoppgutta har levert, ifølge mannen som var med å vinne lagkonkurransen lørdag og tok en individuell seier søndag.

- Jeg vet ikke helt svaret på det, for jeg føler at vi som utøvere har gjort vår jobb for at interessen skal stige med de prestasjonene vi gjør i vinter. Vi har jo hatt et helt enormt lag denne sesongen og prestert gjennom hele vinteren. Vi har vunnet omtrent alle lagkonkurranser, vi har dobbelt gull i verdensmesterskap i lagkonkurranse, vi har gull for første gang i historien i OL, i tillegg til at Robert (Johansson) og Johann (Forfang) har tatt individuelle medaljer i OL, forklarte Kongsberg-gutten.

- Jeg føler altså at vi gjør vårt for at det skal bli mer populært i Norge og så må folk bare åpne øynene og se at det er mye morsommere å se på dette live, enn på TV, avsluttet Tande til Nettavisen.

VIL HA FLERE TILSKUERE: Daniel-André Tande vil ha flere norske tilskuere i Holmenkollen.

Vil lokke de som lokkes kan

Robert Johansson er enig i Tandes utspill om at de norske hoppernes prestasjoner snakker for seg selv.

- En skulle tro at slik vi presterer er nok til å vekke interesse. Ellers må det jo bare reklameres rundt, og lokkes de som lokkes kan. Vi må gjøre så godt vi kan og prestere, sa Johansson til Nettavisen.

Under årets Kollen-helg har publikum strømmet til arrangementet, men i områdene utefor stadion har det vært mye fyll og bråk. Det har vært tydelig at mange ser på skiarrangementet som en mulighet til å ta en fest.

Inne på Kollen-området er det imidlertid ikke alkoholservering, noe som kan være årskaen til at mange heller velger å se langrenn i marka.

Nettavisen spurte Johansson om alkoholservering inne på stadion kunne være et grep for å trekke flere folk til hopprennene, men den norske OL-helten har ingen sterke meninger om det temaet, selv om han ikke vil utelukke at dette kan ha en effekt.

- Jeg føler ikke det er min jobb å spekulere i hva som blir best på det feltet der. De som arrangerer dette har nok best kontroll på det selv. Jeg ønsker flest mulig folk inn på stadion, uansett om det er med alkohol, under kontrollerte premisser, eller uten. Så lenge det er folk, skal jeg være strålende fornøyd, sa Johansson om muligheten for alkoholservering på stadionområdet.

ENIG MED TANDE: Robert Johansson mener det norske hopplandslaget har prestert mer enn bra nok til at flere tilskuere skal møte opp i hoppbakken.

Heller ikke Tande mente det var hans jobb å kommentere hvilke regler arrangørene setter i Holmenkollen når det gjelder alkoholservering.

24-åringen påpekte likevel at det kun virket som at fem prosent av publikumet på herrenes femmil møtte opp for å faktisk se på rennet, og at 95 prosent av de oppmøtte hadde en helt annen agenda.

Følger kommunens regelverk

Kommunikasjonsdirektør for Holmenkollen Skifestival, Emilie Nordskar kunne fortelle Nettavisen at de ikke kommer til å åpne for alkoholservering ute på hoppstadion.

- Man kan drikke alkohol inne teltet ved stadion, men ikke ute ved hoppbakken. Vi følger Oslo kommunes regelverk i forhold til alkoholservering på idrettsarrangementer, konstaterte Nordskar til Nettavisen.

- Vi ønsker heller ikke alkohol som en del av det sportslige programmet, sa Nordskar.

Nordskar fortalte at hun er enig i at de norske hopperne fortjener en større oppslutning med tanke på prestasjonene deres og ønsker at hopperne skal møtes til en stappfull stadion.

Nordskar presiserte også at Holmenkollen Skifestival alltid er glade for å se en stor oppslutning av polakker i Kollen hvert år.

Hopp er en av de største vintersportene i Polen og det bor mange polakker i Norge, som dukker opp i Holmenkollen hvert år.

KOMMUNIKASJONSDIREKTØR: Emilie Nordskar i Holmenkollen Skifestival.

