Tande tilbake etter marerittet: Fryktet for livet

Daniel-André Tande er tilbake i hoppbakken etter sykdomsmareritt.

En alvorlig sykdomsperiode i vår førte til at Tande ble holdt tilbake og i lenger tid fikk treningsforbud, men denne uken kunne Tande endelig returnere til hoppbakken.

- Det er veldig godt, sier Tande til Nettavisen etter å ha gjennomført sine første treningshopp i Lysgårdsbakken på Lillehammer.

Tande ble i vår rammet av det svært sjeldne og alvorlige Stevens-Johnson-syndromet..

Fryktet for livet



Han merket at noe var galt da han fikk et stort kjøttsår i munnen og kort tid senere var han innlagt på sykehus.

Den norske hopperen legger ikke skjul på at han var alvorlig syk og tidligere i år fortalte han til NTB at han fryktet for livet da sykdommen slo inn for fullt.

Til Nettavisen legger han heller ikke skjul på at det kunne gått virkelig ille.

- Jeg hadde to-tre dager der hvor det kjentes ut som det ikke ville bli bedre. Jeg hadde det ikke veldig godt da, nei, sier Tande til Nettavisen.

- Jeg hadde flaks med at jeg kom meg raskt på sykehuset og fikk rask behandling mot det, forklarer hopperen.

Mistet muskelmasse



Sykdomsperioden og mangel på trening førte til at Tande mistet 2,5 kilo med muskelmasse.

Det er også hovedårsaken til at han har måttet vente så lenge med å starte med hopping på plast i sesongoppkjøringen.

- Jeg følte ikke at jeg ikke fikk noe igjen for å hoppe så tidlig fordi jeg ikke hadde fysikken på plass. Først måtte jeg få opp muskelmasse og litt mer trykk i beina før det var vits å hoppe, sier Tande.

Han er imidlertid fornøyd med hoppene han nå endelig har gjennomført.

- Jeg synes jeg ligger veldig bra an. Jeg kom godt i gang her på Lillehammer. Jeg føler at de beste hoppene mine nå er på et stabilt bra nivå. Nå gjelder det bare å få flere gode repetisjoner, forteller 24-åringen.

Brukt tid på familien



Til tross for en krevende vår og sommer har Tande forsøkt å finne noe positivt i den vanskelige situasjonen han havnet i.

- For min del så var det tøft da jeg var på sykehuset, men da jeg kom meg hjem fra sykehuset så har det gått greit. Jeg har egentlig bare utnyttet den muligheten sykdommen gav, forteller Tande.

Med treningsforbud har skihopperen hatt langt mer tid til overs enn hva han er vant med. Den tiden har han brukt på ferie med familie og venner.

- Jeg har hatt en ganske normal type sommerferie. Jeg har vært en god del mer hjemme enn hva jeg har hatt på mange, mange år, sier Tande.

Nå er det imidlertid hoppingen som igjen får størst oppmerksomhet. Verdenscupen i hopp starter i polske Wisla 17. november og til tross for sykdomsproblematikken håper Tande at han skal kunne kjempe om pallplasser fra første stund i vinter.

