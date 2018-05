Tar grep for å hindre bråk i Holmenkollen

Neste års femmil i Holmenkollen starter fire og en halv time tidligere enn den gjorde i år.

Vinterens skifest i Holmenkollen endte med skandale da fyll og bråk i etterkant av herrenes femmil la en mørk skygge over arrangementet.

Nå har Norges Skiforbund og arrangøren bestemt at startskuddet for femmila neste år skal gå 10.00 - fire og en halv tidligere enn i år.

Det kommer fram i en pressemelding fra Holmenkollen Skifestival.

- Vi pekte ut tre hovedområder for neste års gjennomføring allerede samme helg som femmila ble avviklet. Ett av dem var rennprogram, og der har vi fått en endring, forteller daglig leder i Holmenkollen Skifestival, Kristin Vestgren Sæterøy.

- Handler om å ivareta folkefesten

Skipresident Erik Røste er klar på at det fortsatt er et ønske at flest mulig tar turen til Holmenkollen.

- Det handler om å ivareta folkefesten best mulig, og det er viktig for oss å starte spesielt femmila tidligere på dagen. Vi ønsker at flest mulig skal være til stede i Holmenkollen, men vi må klare å finne en god balanse, sier skipresident Erik Røste.

Arrangøren jobber med en rekke tiltak knyttet til folkemengdene som oppholder seg i gratisområdene i marka. Tiltakene dreier seg om sikkerhet, ressurser, transport og logistikk.

- Vi er allerede i gang med arbeidet, og avklarer konkrete tiltak i arbeidsgruppen «Skifest med måte». Jeg har tro på at vi kan gjøre folkefesten i Kollen til en positiv opplevelse for alle med gode grep, samt forebyggende tiltak overfor publikummet i marka, sier Sæterøy.

Fyll, slåssing og skader

Over hundre personer ble behandlet for fyllrelaterte skader av de frivillige mannskapene til Røde Kors Hjelpekorps etter årets skifest i Holmenkollen.

I tillegg fikk sju personer strømrelaterte skader etter å ha befunnet seg på T-banesporet. Fem av dem var vektere som hjalp til. En kvinne ble alvorlig skadd etter at hun falt ned i T-banesporet på Voksenlia stasjon.

Oslo-politiet beskrev kaoset slik på sin Twitter-konto da det sto på som verst 17.15 lørdag ettermiddag:

«Frognerseteren- og Holmenkollen T-banestasjoner: Våre patruljer på stedet melder om store problemer med svært mange mennesker, som bl.a. river ned gjerder, slåss med hverandre og politiet. Vi sender flere enheter til stedene.»

Slik ser det foreløpige rennprogrammet for 2019 ut:

Fredag 8. mars

17.30 Kvalifisering menn RAW AIR

Lørdag 9. mars

09.00 Kombinert hopp

10.00 50 kilometer herrer klassisk stil

12.45 Kombinert langrenn

14.30 Laghopp herrer RAW AIR

Søndag 10. mars

10.00 Hopp kvinner

11.45 30 kilometer kvinner klassisk stil

14.30 Individuelt hopprenn herrer RAW AIR

