Tarjei Bø tatt på senga av Hegle Svendsen-avgjørelse

SOGNSVANN (Nettavisen): Mandag avslørte Hegle Svendsen på en pressekonferanse på Olympiatoppen at han har bestemt seg for å gi seg som toppidrettsutøveren.

Den norske skiskytteren hintet allerede tidligere i vinter til at årets sesong kunne bli hans siste, og mandag kom altså bekreftelsen.

Likevel var det noen som ble overrasket over avgjørelsen.

Overrasket Tarjei Bø



Lagkamerat Tarjei Bø hadde nemlig stor tro på at Hegle Svendsen ville gå løs på en ny sesong.

- Tarjei var veldig overrasket. Han trodde jeg skulle fortsette. Han synes det var tungt, sier Hegle Svendsen til Nettavisen.

Trønderen informerte både Tarjei og hans lillebror Johannes Thingnes Bø om sin avgjørelse på telefon søndag.

Emil Hegle Svendsen (32) gir seg som skiskytter etter 16 internasjonale titler. Emil Hegle Svendsen og Samantha Skogrand sammen på pressemøte.

Hegle Svendsens samboer, Samantha Skogrand, forteller til Nettavisen at skiskytteren synes det var tungt å ringe lagkameratene..

- De er gode kompiser som har fulgt hverandre lenge. Jeg tror det var det han grudde seg mest til – det å si det til dem, sier Skogrand til Nettavisen.

Tarjei Bø: - Hadde håpet han skulle fortsette



Bø innrømmer at han ble tatt litt på senga da Svendsen ringte ham søndag.

- Ja, jeg ble litt overrasket. Mest fordi han sa at han ville bruke litt tid på å finne ut av det. Jeg hadde håpet at han skulle fortsette, sier Bø til Nettavisen.

Den norske landslagsstjernen er lei seg for at han mister en god venn på laget.

- Vi mister en artig fyr som liker å gi gass både på trening og på fritiden. Landslaget mister en rå utøver som alltid leverer.



- Det er også mye mer enn bare det sportslige som vi mister. For meg blir dette vel så mye å miste en god venn som jeg får sett litt mindre av, forklarer Bø.

OVERRASKET: Tarjei Bø ble overrasket da han hørte at lagkamerat Emil Hegle Svendsen har valgt å legge opp.

Hyller Svendsen

Han forteller at han sitter igjen med mange gode minner fra sin tid på landslaget med Hegle Svendsen.

Et av de sterkeste minnene har han fra da han selv kom inn på landslaget. Bø avslører nemlig at han ble overrasket over hvordan Svendsen egentlig var som type.

- Det første jeg bet meg merke i var hvordan han skilte seg ut fra de andre. Jeg hadde inntrykk av at han var litt «slack» i strikken før jeg ble kjent med ham, forklarer Bø.

Men inntrykket stemte ikke.

- Jeg tror også mange andre har hatt det inntrykket. Han er ikke opptatt av å ha det ekstreme imaget, men det jeg bet meg merke i først var det at han trente best. Han var dedikert. Han var bare ekstremt god på å koble av når treningen var over. Han var veldig av og på, forteller Bø.

- Det var viktig for meg å se, at det gikk an å ha en litt annen tilnærming til det hele, forklarer skiskytteren.

Nå planlegger Bø å lage i stand en avslutningsfest for Svendsen.

- Ja, det er klart vi må få markert ham. Det kom litt brått på, men vi må få feiret ham skikkelig, sier Bø.

