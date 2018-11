Tent Svindal før USA-tur

Når Aksel Lund Svindal (35) reiser til USA i dag, er det fortsatt med en god porsjon usikkerhet i bagen.

Usikkerheten handler om hvorvidt han fortsatt er i stand til å vinne skirenn. Hvis han ikke er i stand til det, kan det fort ende med at sesongen er over før den har begynt.

Men det er et stort men med i bildet. Akkurat nå er det lite som tyder på at 35-åringen ikke er i stand til å fullføre enda en sesong.

Svindal så sterk og solid trent ut da NTB møtte ham i Sölden i slutten av oktober, og ikke minst virket han svært så avslappet rundt det som kan oppfattes som en uavklart situasjon.

Det er kun Svindal som kjenner Svindal. Det er kun han som kjenner sin egen kropp.

- Man skal ikke lure på om det var riktig

Aller viktigst er det at han er sulten på mer, selv om de fleste ville ha forstått om han hadde sagt at kroppen ikke tåler mer etter år med juling i stupbratte fjell.

- Jeg holder på med dette fordi jeg ikke er sikker på at det er over. Dette er noe jeg har gjort i mange år, og som jeg er veldig glad i. Når man da skal ta en avgjørelse på om det er slutt eller ikke, så er det en avgjørelse som ikke er reverserbar. I hvert fall ikke i min alder. Derfor er det godt å være 100 prosent sikker når du tar en slik avgjørelse. Da skal man ikke se seg tilbake og lure på om det var riktig, sa Svindal til NTB under pressetreffet på Hotell Regina et stykke opp i Söldens hovedgate.

- Flåsete

Svindal fyller 36 år 26. desember, men er fortsatt ikke lei. Kanskje er det slik at han fortsatt har lyst til å vise seg fram ettersom mer enn én sesong er gått dukken på grunn av operasjoner og skader.

- Jeg er glad i å være i dette miljøet. Du reiser rundt sammen med en gjeng kompiser og prøver å være best i verden, og det verste er at vi klarer det ganske ofte. Det er en ganske rå situasjon å være i, sier han.

- Holder du på med dette fordi det er noe du må vinne som du ennå ikke har vunnet?

- Nei, og det synes jeg nesten høres flåsete ut. Det høres ut som om jeg har vunnet alt, og det er ikke det dette handler om. Jeg har vunnet mye, men jeg tenker mer på totalen enn på detaljer og enkeltrenn. Jeg tenker på hva jeg har vunnet, på hvem jeg har møtt, og hva jeg har lært. Jeg tenker på hele pakka. I det store bildet er det selvsagt viktig å vinne, men det er ikke alt. Da er det heller ikke slik at det er det eneste som teller når jeg ser framover, men hvis jeg ikke kan kjøre fort og kjempe om seierne, så ville jeg nok ha gått fort lei i min alder, sa Svindal.

- Kjører fort

Det er totalt fem nordmenn fra alpinlandslaget som reiser sammen til USA fredag. I tillegg til Svindal er det Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde, Adrian Smiseth Sejersted og Stian Saugestad.

- Det blir en del skikjøring, og så får vi se. Kneet er blitt bedre sammenlignet med i sommer, og kanskje kommer jeg opp på nivået som kreves for å holde meg i toppen. Det er for tidlig å si noe om ennå.

24.- og 25. november arrangeres de første fartsrennene i Lake Louise. Deretter venter nye renn i Beaver Creek i USA.

Henrik Kristoffersen sier at han ikke aner om Svindal kommer på startstrek i toppform igjen. Sveriges André Myhrer sa til NTB i Sölden at han følte seg sikker på at Svindal gikk mot en ny god sesong som trolig ville bli toppet under VM i Åre etter jul.

Aleksander Aamodt Kilde sa det slik:

- Han tenker mye og sier ikke så mye til oss heller. Dette kommer veldig an på belastningen på kneet. Det er det som styrer mye.

Leif Kristian Nestvold-Haugen er ikke blant dem som skal til USA nå. Heller ikke han vil uttale seg for bastant om Svindals framtid.

- Dette tror jeg bare det er han som vet. Han er viktig for laget vårt og har vært med i mange år. Jeg trente mye med ham i de første sesongene, men ikke nå. Men vi har mye tid sammen om sommeren. Ryktene sier at han kjører fort på trening, sa Nestvold-Haugen.

