Therese Johaug smadret konkurrentene i comebacket

Therese Johaug fikk applaus fra tilskuerne da hun gikk ut fra startstreken.

Therese Johaug gjorde comeback i verdenscupen for kvinner i finske Ruka, søndag. Det ti kilometer lange individualstartende rennet så ut til å passe Johaug perfekt, da hun knuste alle motstanderne i sesongens første normaldistanse-renn.

I begynnelsen av rennet så det ut til at Johaug slet med å komme inn i «flytsonen», da hun ikke ledet med mer enn cirka fem sekunder etter 3.3 kilometer. Men så våknet jenta fra Dalbygda.

Til slutt vant nemlig Johaug med hele 22.5 sekunder foran svenske Charlotte Kalla på 2.-plass og hennes landskvinne, Ebba Andersson, som gikk inn til en 3.-plass. Det ble Johaugs 43. individuelle seier i verdenscupsammenheng.

- Jeg synes utviklingen hennes har vært enorm dette rennet. Fra to kilometer og utover har hun vist en enorm styrke i forhold til konkurrentene, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland, da man forstod at Johaug kom til å vinne rennet.

Ingvild Flugstad Østberg ble gjorde det nestbest norske kvinnen på søndagens ti kilometer. Gjøvik-jenta måtte ta til takke med en sur 4.-plass, da hun kom over 15 sekunder bak Andersson på 3.-plass. Astrid Uhrenholdt Jacobsen endte på en 9.-plass, mens Ragnhild Hage tok en 10.-plass. Heidi Weng kom på 13.-plass.

- Til og med russerne jubler

Det har vært knyttet spenning rundt Johaugs tilbakekomst i verdenscupen i Finland, da det forrige uke ble spekulert i om tilskuere vil bue på 30-åringen. Dette i henhold til at Johaug testet positivt på det forbudte stoffet clostebol høsten 2016, etter bruk av kremen Trofodermin på en solforbrent leppe.

Men da Johaug gikk ut fra startstreken jublet og applauderte tilskuerne i Ruka, noe som latet til å glede NRKs kommentatorer, Jann Post og Torgeir Bjørn.

- Hun får jubel på stadion her. Til og med russerne jubler, sa Torgeir Bjørn da Johaugs comeback i verdenscupen var offisielt.

Rørt til tårer: - Må takke hele det norske folk

Johaug var lykkelig til sinns da hun skjønte at seieren var hennes.

- Det var utrolig å komme tilbake. Tusen takk til alle som støttet meg ute i sporet, sa Therese Johaug til da hun ble intervjuet av FIS etter rennet.

Da NRK intervjuet comeback-dronningen hadde prestasjonen hennes i Ruka rukket å gå mer inn på henne, da hun var rørt til tårer.

- Dette er en dag jeg har gledet meg til i lang tid. Jeg har trent og trent i to år for å kanskje en dag å stå øverst på pallen. Jeg tror jeg må takke hele det norske folk som har støttet meg, sa en rørt Johaug til NRK etter at rennet var over.

SVENSKEN, NORDMANNEN OG SVENSKEN: Therese Johaug vant i sitt første verdenscuprenn etter utestengelsen. Charlotte Kalla (tv) tok 2.-plassen, mens Ebba Andersson (th) endte på en 3.-plass.

Finne trodde publikum kom til å pipe på Johaug

- Publikum kommer til å pipe henne ut, sa den finske sportsjournalisten Santtu Silvennoinenn til svenske Expressen, før helgens renn. Slik ble det ikke for Johaug, som kunne gå ut i sporet med noe som hørtes ut som støtte fra publikum.

30-åringen hadde ikke gått et langrenn i verdenscupen på to og et halvt år, snarere 988 dager.

Johaug var utestengt i 18 måneder etter å ha testet positivt for et forbudt stoff etter bruk av en leppekrem i september 2016. Det gjorde at hun mistet to fulle sesonger med skirenn, deriblant OL sist vinter.

Interessen foran hennes første verdenscuprenn etter dopingdommen har vært enorm. Fredag ble hun møtt av hele åtte TV-team (tre norske, to finske, to svenske og ett tysk) på flyplassen i Ruka.

