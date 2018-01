Thingnes Bø med ny seier

24-åringen parkerte Martin Fourcade på sisterunden.

Johannes Thingnes Bø sikret seieren på fredagens sprint i Anterselva og tok igjen knekken på sin franske rival, Martin Fourcade.

Dette var Thingnes Bøs ellevte pallplass i verdenscupen denne sesongen og hans syvende seier. Det lover meget godt før OL i Sør-Korea.

- Det er så enormt, det han gjør, mente NRK-ekspert Ola Lunde.

- Utklassing



24-åringen pådro seg én bom på første skyting, men skjøt fullt hus på den andre skytingen, samtidig som han gikk fort ute i sporet.

Fourcade lå bare 3,1 sekunder bak nordmannen ut fra andre skyting, men klarte ikke å matche Thingnes Bø på sisterunden.

I mål var franskmannen 12,8 sekunder bak vinneren.

- Jeg gjorde mitt beste, men kroppen var tom, sa Fourcade til NRK.

Ifølge NRK gikk Thingnes Bø hele 36 sekunder raskere enn Fourcade i sporet.

- Det er utklassing! Jeg trodde ikke at jeg skulle gå så bra, så jeg må ha hatt fantastiske ski, sa 24-åringen til NRK.

På spørsmål om dette var Thingnes Bøs beste langrenn noensinne, svarte han:

- Ja, i forhold til konkurrentene. Jeg klarte å gå bra og hadde et knallbra løpsopplegg. Jeg hadde krefter hele veien, fortalte Bø.

Bra av Birkeland



Lars Helge Birkeland leverte også et av sine beste løp i karrieren fredag. 29-åringen skjøt fullt hus på begge skytinger og gikk ut til klar ledelse etter sin andre skyting, over 30 sekunder foran nestemann.

Det holdt likevel ikke helt til seier for Birkeland, for bak kom nemlig nettopp Thingnes Bø og med fullt hus på siste skyting for 24-åringen var han klart foran lagkameraten ut på sisterunden og også i ved målgang.

Tyske Arnt Pfeiffer og russiske Anton Shipulin snek seg også foran Birkeland i mål, slik at 29-åringen havnet utenfor pallen.

Det ble til slutt en sjetteplass på Birkeland.

Av de øvrige norske ble Tarjei Bø nummer 22 etter tre bom, Emil Hegle Svendsen nummer 32 etter tre bom, Erlend Bjøntegaard nummer 36 etter tre bom og Henrik L'Abee-Lund nummer 38 etter to bom.

Mest sett siste uken