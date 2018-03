Tilskuerne kastet vafler på langrennsgutta i Holmenkollen: Én sa ja takk

Simen Hegstad Krüger bekrefter at Niklas Dyrhaug spiste en vaffel ute i løypa, da han gikk på en real smell.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): På lørdagens femmil i Holmenkollen fikk flere av skiløperne kastet vafler etter seg. Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen falt tidlig av hovedfeltet på femmila, men fikk mye «hjelp» til å holde det gående av tilskuerne ute i løypa.

- Emil Iversen og jeg er for dårlig trent til å være med på dette her, men vi fikk kastet vaffel etter oss, så vi trivdes godt oppe i løypa her, forteller Johannes Høsflot Klæbo til Nettavisen etter å ha gått femmila i Holmenkollen for første gang på lørdag.

Kollen-lørdagen ble preget av mye fyll, kaos og lange køer etter femmila, men akkurat vaffelkastingen så det ut til at skigutta tok med godt humør.

Det var ikke bare Klæbo og Iversen som fikk vafler kastet etter seg, skal vi tro Simen Hegstad Krüger. Den norske OL-vinneren fra Pyeongchang kunne fortelle at Niklas Dyrhaug takket ja til en vaffel ute i løypa, da han gikk på en skikkelig næringssmell mot slutten av det tøffe løpet.

Ble reddet av tilskuerne

- Jeg snakket med han etter rennet i skifterommet og han gikk på en real næringsmell og måtte visst ha seg en vaffel ute i løypa for å komme seg i mål. Det er en av utfordringene når man går femmil og når det tærer på, så tærer det skikkelig og han var et godt eksempel på det i dag, forteller Simen Hegstad Krüger om lagkamerat Niklas Dyrhaug til Nettavisen.

- Han hadde fått vaffel av noen tilskuere og ble redda av dem i dag, smiler Krüger.

Niklas Dyrhaug var iskald og sliten etter femmila, og trønderen skalv og hadde istapper fra nesa da han gikk forbi Nettavisen og takket høffelig nei til å bli intervjuet. Til et samlet pressekorps sa han imidlertid at han nesten ikke klarte å se ute i løypa en periode, og at han var helt tom.

Les også: Minst åtte personer er skadet etter Holmenkollen-kaoset

- Ikke spør meg om det nå

Johannes Høsflot Klæbo fikk også smake å hvor tøft det er å gå femmila for første gang, men rennet har tydeligvis også gitt mersmak for 21-åringen. Men om det norske folket får se han i Holmenkollen neste år blir for tidlig å si.

- Det er ikke noen tvil at det frister til gjentagelse, men kanskje du ikke skal spørre meg akkurat nå. Jeg tror at når dette har fått sunket inn så blir jeg med neste år, sier Klæbo om å delta på neste års femmil.

Klæbo forteller at femmila virkelig tærte på kreftene hans og at han ble stiv som en pinne underveis i rennet.

- Beina mine ristet og du ser ut som en mosjonist når du går, men du går alt du kan, og blir så stiv at du ikke vet hvor du skal gjøre av deg, forteller Klæbo om opplevelsen av å gå femmila.

Les også: Politiet etter Holmenkollen-kaoset: - Mange er overstadig beruset og svært ufine mot politiet

- Nesten flaut

Et stykke ut i løpet, mens Klæbo fortsatt var med i hovedfeltet, falt han pladask på magen foran en haug av tilskuere. Det komiske fallet var ikke et selvforskyldt fall, ifølge skistjernen.





- Det var nesten flaut, jeg snakket med smøreren min i ettertid og den (skien) var jo ødelagt, så jeg må ha kjørt på noe. Jeg har truffet noe som førte til et skikkelig mageplask, og det skjedde der det var skikkelig mange tilskuere, forteller Klæbo med glimt i øyet, som forteller at fallet ikke avgjorde plasseringen hans i løpet på noe som helst måte.

Motiveres av VM til neste sesong

Denne sesongen har Klæbo vunnet mange renn og tok med seg tre OL-gull hjem fra Pyeongchang tidligere i år, men 21-åringen er ikke mett i det hele tatt. Trønderen er klar på at det ikke blir vanskelig å finne motivasjon til å gjøre det like bra neste sesong.

- Det tror jeg ikke blir noe vanskelig. Akkurat nå er jeg utrolig motivert for å få meg ferie, men kjenner jeg meg selv, så vet jeg at etter en ferie så er jeg motivert for en ny sesong. Denne sesongen har alt klaffa og da vet man at man kan. Det er et VM som kommer, også, og det er dette som er det viktigste av alt, forteller Klæbo til Nettavisen.

Les også: Cologna vant Kollen-femmila etter spurtdrama

- Skal ta kula hjem

Etter lørdagens femmil ligger Klæbo 224 poeng foran Dario Cologna i verdenscupen, med Martin Johnsrud Sundby følgende hakk i hæl, ti poeng bak sveitseren.

Dermed er det fortsatt en mulighet for begge to å ta igjen Klæbo i verdenscup-sammendraget, unggutten står oppført med 1388 verdenscuppoeng. Klæbo er riktignok klar på at verdenscuptrofeet skal bli hans i Falun neste helg.

- Det blir en viktig helg med tanke på å få sikret kula og man vet jo at de har lyst til å gå fort der, også. Man har noen poeng til dem, men ikke nok til at man kan kalle det en sesong ennå. Man må være på hugget, sier Klæbo.

Det vil altså bli avgjort om Klæbo vinner verdenscupen sammenlagt for første gang, i en alder av 21, neste uke i Falun.

Mest sett siste uken