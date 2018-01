Tønseth føler seg ikke trygg på OL-start

Didrik Tønseth håper på mye, men føler seg ikke trygg på noe som helst i OL i Pyeongchang.

26-åringen fra Byåsen i Trondheim dokumenterte form med 4.-plass på 15 kilometer fellesstart i Seefeld søndag.

– Jeg er fornøyd det denne dagen. Jeg hadde ryggen til Dario (Cologna), for jeg tenkte at han var mannen å følge. Men plutselig forsvant han. Det var en voldsomt til langspurt. Han er rå. Han er i stand til å avslutte slik i en duathlon også. Der har han et bra våpen, sa Tønseth etter målgang.

Usikker

Selv var han usikker på om han fikk benyttet sine egne våpen i OL.

– Jeg frykter at mange av togene er gått, men jeg har et håp om å få gå femmila. Dette var en grei søknad. Det var viktig å vise at man er i form. Jeg håper å kunne gå 15 kilometer skøyting også. Jeg håper på mye, men ikke at folk skal bli syke for at jeg skal gå. Jeg har hatt en veldig opp og ned-sesong. jeg har vært litt syk, men nå er jeg på vei tilbake igjen. Dette er veldig bra av meg i skøyting, sa Tønseth.

Trønderen gikk stafetten for Norge i VM i Lahti i fjor, men vet ikke om han får det denne gangen. Det er mange usikkerhetsmomenter i den norske troppen.

– Vi er en gjeng med X-er, istemte Tønseth etter fellesstarten.

Åpning

Han håper likevel at det blir en åpning for ham.

– Jeg har en pallplass i klassisk, og jeg føler at jeg har gått en del gode og jevne løp. Jeg føler at jeg har fortjent en plass på femmilslaget i hvert fall, og så har du eventuelt en stafett også. Skal du gå stafett i OL, så er det en fordel å ha gått noen løp tidligere i mesterskapet. Du skal være kald for å hive inn en mann som ikke har gått et skirenn på en liten måned, selv om det fort er mulig. For tryggheten i laget er det greit at løperne har prestert før i mesterskapet.

Tønseth sa søndag at han ikke hadde fått noen beskjed om hva han eventuelt skulle gå i OL, men at dette kanskje skulle presenteres for løperne i løpet av søndag kveld.

Didrik Tønseth har oppholdt seg i Seefeld hele den siste uka. Søndag kveld gikk turen hjem til Norge og Trondheim der han skal trene fram til avreise til Sør-Korea.

(©NTB)

Mest sett siste uken